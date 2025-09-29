Wie viel Zeit geben die FCA-Bosse Trainer Sandro Wagner noch?

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Wenns so einfach wäre. Hier gehts ums Geld, viel Geld; das ist das eine, das andere ist der sportliche Erfolg, welcher wiederum das Geld bringt! In der 1.BL gibts kein "Probieren" und "Zeit lassen". SW hat vor Beginn große Sprüche geklopft und daran muss er sich nun messen lassen. Die (Papier-) Qualität ist so gut wie selten und die sollte ein Trainer aus den Spielern herausholen können. Nichts weniger ist sein Job.

Mein Gott - immer diese leidige Trainerdiskussion. Immer das selbe Schema. Lasst doch mal einen Trainer arbeiten. Ist es jetzt bei Gladbach besser? Es muss doch mal erlaubt sein, dass ein Trainer wenigstens eine halbe Saison seine Aufgaben erledigen kann. Immer wieder Vertragsauflösungen für einen Haufen Kohle und dann die Hoffnung auf was Neues. Auch in Freiburg gab es Höhen und Tiefen. Volker Finke war 16 Jahre Trainer, Christian Streich 13 Jahre. Und wenn dann mal mit Sandro Wagner der Verein absteigt? So what???.....

Das Problem ist doch, dass Sandro Wagner eigentlich gar nicht scheitern darf, weil damit auch Ströll als alleiniger Geschäftsführer scheitert. Strölls Fehler ist, dass er irgendwann anfing zu glauben, er habe nun auch im sportlichen Bereich genug Expertise und brauche keinen zweiten Geschäftsführer mehr. Das war vermutlich auch der Grund, warum der qualifizierte und ambitionierte Jurendic gehen musste. Ich sehe den FCA deswegen derzeit in der größten Krise seit dem Aufstieg in die erste Liga. Aber vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und Wagner findet den Schlüssel zum Erfolg.

Ich bin voll und ganz bei meinem Vorredner Herr Leonhard, absolt fute Einschätzung und Erklärung der misslichen Situation.....und loeber HerrSe mler, ein Abstieg in Liga Zwei wäre eine Katastrophe und der FCA für lange Jahre fern vom Erstliga-Fußball....frag nach beim HSV, Hannover, Karlsruhe, Hertha etc... Nobby die Stimme der Rosenau

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden