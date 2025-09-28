Icon Menü
Wie viel Zeit geben die FCA-Bosse Trainer Sandro Wagner noch?

Kommentar

Der FC Augsburg steckt schon nach fünf Spieltagen in einer sportlichen Krise. Trainer Sandro Wagner steht unter Druck, soll aber weiter Zeit für seine Veränderungen bekommen.
Marco Scheinhof
Von Marco Scheinhof
    Sandro Wagner konnte am Samstag erneut nicht zufrieden sein mit dem Auftritt seines FC Augsburg.
    Sandro Wagner konnte am Samstag erneut nicht zufrieden sein mit dem Auftritt seines FC Augsburg. Foto: Harry Langer, dpa

    Zeit braucht es. Das ist wohl der derzeit am meisten gebrauchte Satz im Zusammenhang mit dem FC Augsburg. Mit Sandro Wagner ist seit dem Sommer ein neuer Trainer da. Einer, der bisher nicht in der Bundesliga als Coach gearbeitet hat. Einer, der sich mit vielen Ideen und Neuerungen auf den Weg nach Augsburg gemacht hatte. Vor allem aber auch einer, der polarisiert und die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht.

