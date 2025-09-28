Wie viel Zeit geben die FCA-Bosse Trainer Sandro Wagner noch?

Zeit braucht es. Das ist wohl der derzeit am meisten gebrauchte Satz im Zusammenhang mit dem FC Augsburg. Mit Sandro Wagner ist seit dem Sommer ein neuer Trainer da. Einer, der bisher nicht in der Bundesliga als Coach gearbeitet hat. Einer, der sich mit vielen Ideen und Neuerungen auf den Weg nach Augsburg gemacht hatte. Vor allem aber auch einer, der polarisiert und die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht.

