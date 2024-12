Wo die Stärken des FC Augsburg liegen – und was besser ginge

Mit dem Punktgewinn des FC Augsburg bei Eintracht Frankfurt war nicht zwingend zu rechnen. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller hat sich in dieser Saison zu einem Top-Team in der Fußball-Bundesliga entwickelt, mit dem Tempo und der Torgefahr seiner Stürmer hat die Eintracht jüngst in der Liga Sieg an Sieg gereiht. In der ersten Hälfte versperrten die humorlosen Augsburger den Frankfurtern die Räume, die sie sonst so gerne zu ihren schnellen Angriffen nutzten. Das Konzept von FCA-Trainer Jess Thorup ging auf.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis