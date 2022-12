FCA gewinnt Testspiel gegen Heidenheim mit 2:0

Der FC Augsburg hat auch den zweiten Test vor der Weihnachtspause gewonnen. Der Bundesligist besiegte den Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 2:0 (1:0).

Vergangenen Samstag hatte der FCA an gleicher Stelle, auf dem Trainingsplatz neben der WWK-Arena, den schweizerischen Erstligisten Grashoppers Zürich mit 3:0 geschlagen.

Und auch das Wetter war fast das Gleiche. Schneetreiben, schmieriger Untergrund und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Aber anscheinend fühlen sich die FCA-Profis da wohl, wie der zweite Sieg im zweiten Testspiel mit dem 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim im winterlichen Augsburg zeigt.

Die Tore hatten gegen Zürich Lukas Petkov, Frederik Winther und Arne Maier erzielt. Von diesem Trio stand diesmal nur Arne Maier in der Startelf. Winther saß auf der Bank, Petkov war erkrankt gar nicht dabei. Dafür durften die Junioren Mahmut Kücüksahin und Mert Kömür von Beginn an dabei.

Personell war aus dem Bundesliga-Kader nur WM-Fahrer Robert Gumny dazugekommen. Er begann auch gleich. Der zuletzt erkrankte Daniel Caligiuri saß auf der Bank.

Aktuell verzichten musste Maaßen neben Petkov auf Julian Baumgartlinger (Achillessehnenprobleme) und auf Reece Oxford, der sich gegen Zürich eine Zerrung zugezogen hatte. Neben den Langzeitverletzten André Hahn und Tobias Strobl schonte Maaßen wie schon gegen Zürich Niklas Dorsch (Aufbau nach Mittelfußbruch), Noah Sarenren Bazee, Fredrik Jensen (Wade), Mergim Berisha (Hüfte), Jeffrey Gouweleeuw (Muskelbündelriss), Iago und auch WM-Fahrer Carlos Gruezo (Ecuador). Vielspieler Ruben Vargas, der mit der Schweiz bis ins Achtelfinale vorgestoßen war, wird erst im Januar das Training beginnen.

Demirovic erzielt für den FCA das erste Tor

Der FCA tat sich im 4-2-2-2-System gegen die Fünfer-Kette der Heidenheimer 15 Minuten schwer, dann stand es plötzlich 1:0. Maximilian Bauer spielte gegen die diesmal aufgerückten Gäste einen weiten Ball auf Robert Gumny. Der hatte viel Platz und seinen intelligenten Rückpass verwertete Ermedin Demirovic zum 1:0 (18.).

Für Dorsch (in der Kabine) und Florian Niederlechner (auf dem Platz) war es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Für beide war ihr Engagement beim 1. FC Heidenheim ein wichtiger Schritt in ihrer Karriere. Dorsch war 2018 vom FC Bayern nach Heidenheim gewechselt. Zwei Jahre später verließ er die Württemberger Richtung KAA Gent in Belgien. Niederlechner war im Januar 2013 von der SpVgg Unterhaching nach Heidenheim gewechselt, ehe es im Sommer 2015 zum FSV Mainz 05 ging.

Allerdings musste Niederlechner schon nach 23 Minuten mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Für ihn kam Stürmertalent Frank Ivanovic. In den Katakomben gab der Stürmer dann aber schon Entwarnung: „Ich hatte die ganze Woche schon Probleme und bevor etwas passiert, haben wir gewechselt.“

Nach dem Führungstreffer reagierten die Heidenheimer, hatten zwei gute Chancen, einmal hielt Rafal Gikiewicz gut, einmal ging der Ball knapp vorbei. Danach hatte der FCA das Spiel wieder im Griff, aber zu richtig gefährlichen Chancen reichte es nicht mehr, sodass man mit dem 1:0 in die kurze Pause ging.

FCA spielt gegen Heidenheim: In der zweiten Hälfte ist es ein ausgeglichenes Spiel

In der zweiten Hälfte war es gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga weiter ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gäste etwas aktiver waren. Der FCA stand jetzt auch tiefer. Heidenheim drückte, das Tor machte aber der FCA. Nach einer Ecke von Daniel Caligiuri, zog Aaron Zehnter ab, den geblockten Schuss, staubte Frederik Winther zum 2:0-Endstand (85.) ab. Es war der zweite Treffer innerhalb einer winterlichen Woche. Aber Winther als Däne mag wohl dieses Wetter.

Während der Test für den FCA der Abschluss des ersten Trainingszykluses war, startete Heidenheim ihre Winterspiele. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt den SV Waldhof Mannheim zum Benefizspiel, ehe es noch am Mittwoch zum Drittligisten FC Ingolstadt geht. Der FCA trainiert noch bis Dienstag und startet Anfang Januar in die heiße Phase der Vorbereitung mit einem Trainingslager in Spanien (3. bis 12. Januar), dann folgt noch ein Test am 14. Januar zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, ehe der FCA den Bundesligaspielbetrieb am 22. Januar auswärts bei Borussia Dortmund wieder aufnimmt.

FCA Gikiewicz (46. Koubek) - Gumny (59. Framberger), Bauer, Uduokhai (46. Winther), Pedersen (59. Zehnter) Rexhbecaj, Kücüksahin (73. Dell'Erba) - Maier (46. Caligiuri) Kömür (73. Mbila)- Niederlechner (23. Ivanovic) Demirovic (83. Müller).

Tore 1:0 Demirovic (18.), 2:0 Winther (85.).

Schiedsrichter Brych