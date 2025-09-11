WWK-Vorstandsvorsitzender Jürgen Schrameier: „Der Trainerwechsel hat uns überrascht“

Herr Schrameier, Sie sind bekennender Fan des FC Bayern und Vorstandsvorsitzender der WWK-Versicherung, die seit zehn Jahren Hauptsponsor und Arena-Namensgeber beim FC Augsburg ist. Das Jubiläum wurde gegen den FC Bayern mit einem Sondertrikot gefeiert und beim Topspiel der Bundesliga einem Millionen-Publikum präsentiert. Beste Werbung für die WWK. Und die Bayern haben auch noch gewonnen.

JÜRGEN SCHRAMEIER (LACHT): Mein Herz hat Platz für zwei Vereine. Ich bin gebürtiger Münchner, ich bin Fan des FC Bayern, aber nach zehn Jahren Zusammenarbeit mit dem FCA sind wir schon so verankert in Augsburg, dass beim Duell dieser beiden Vereine ganz klar der FCA vorne ist.

Also wäre ein 3:3 das optimale Ergebnis für Sie gewesen?

SCHRAMEIER: Ein 3:3 wäre ok, wenn vielleicht auch ein bisschen schmeichelhaft für den FCA gewesen. Aber die Stimmung war bis zum Schluss gigantisch.

Ein perfekter Abend für das Marketing der WWK?

SCHRAMEIER: Ja, das war es. So ein Sonderflock ist nicht selbstverständlich. Zusammen mit dem FCA hatte unsere Marketingabteilung ein Konzept entwickelt. Darunter war das Sondertrikot, aber auch, dass die Fassade an diesem Abend in Gold illuminiert wird.

Hätten Sie vor zehn Jahren gedacht, dass sich so eine Partnerschaft entwickelt? Sie sind 2015 in kurzer Zeit als FCA-Hauptsponsor und dann als Namensgeber für das Stadion eingestiegen.

SCHRAMEIER: Nein. Eigentlich war das alles so nicht geplant. Aber es ergab sich für uns eine riesige Chance, als der FCA uns das Angebot machte, Trikotsponsor zu werden. Ich erkannte, dass wir mit einem Engagement unseren Bekanntheitsgrad nachhaltig erhöhen können. Kurz nach der Vertragsunterzeichnung erhielten wir dann auch noch die Info, dass SGL Carbon sich als Namensgeber des Stadions zurückziehen würde. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben uns eigentlich gar nicht auf den FCA zubewegt, die Angebote kamen auf uns zu. Wir haben dann den Arena-Vertrag bis 2030 unterschrieben.

Dessen Höhe soll bei rund zwei Millionen Euro im Jahr liegen.

SCHRAMEIER: Da liegen Sie sehr nahe dran.

Das klingt günstig.

SCHRAMEIER: Das war es auch. Aber berechtigt. Die Arena war damals nicht schön. Sie sah wie eine Baustelle aus, weil die Fassade fehlte. Für uns war klar, dass wir eine langfristige Partnerschaft anstreben. Aber die Arena hatte so für uns keinen Werbewert. Was nutzt uns unser Logo auf einer Baustelle? Wir hätten die Arena ohne Fassade nie nutzen können. Dem FCA fehlte aber das Geld dafür. Wir haben uns dann in Absprache mit dem FCA entschlossen, die Fassade selbst zu finanzieren, und sie ist weiter unser Eigentum.

Die Kosten sollen rund vier Millionen Euro betragen haben.

SCHRAMEIER: Ich will darüber eigentlich nicht sprechen, aber es lag schon deutlich drüber.

Über zehn Millionen Euro?

SCHRAMEIER: Das nicht.

Das Deutsche Institut für Marketing taxiert Ihren Vertrag als Hauptsponsor auf 6,5 Millionen Euro im Jahr.

SCHRAMEIER: Da sind wir noch nicht. Das könnte eher eine Zukunftsprognose sein. Aber auch hier setzen wir auf Kontinuität. Wir haben uns 2019 auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Mit einer jährlichen Steigerung. Wir haben gemerkt, dass die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung immer ein Störfaktor waren.

Icon vergrößern 2019 verlängerten der FCA (von links Stefan Reuter, Michael Ströll und Klaus Hofmann) mit der WWK (Mitte Jürgen Schrameier) den Hauptsponsor-Vertrag bis 2030. Foto: Augsburger Allgemeine Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 2019 verlängerten der FCA (von links Stefan Reuter, Michael Ströll und Klaus Hofmann) mit der WWK (Mitte Jürgen Schrameier) den Hauptsponsor-Vertrag bis 2030. Foto: Augsburger Allgemeine

Ist die Zusammenarbeit mit dem FCA außergewöhnlich?

SCHRAMEIER: Die Zusammenarbeit mit Michael Ströll (Geschäftsführer), Max Krapf (Präsident) und Stefan Reuter (früher Sport-Geschäftsführer, jetzt Berater) war und ist mehr als eine geschäftliche Beziehung. Das ist ein freundschaftliches Verhältnis.

Sie sprachen von einer riesigen Chance. Was meinen Sie damit?

SCHRAMEIER: Wir sahen die Möglichkeit, die Bekanntheits- aber auch die Sympathiewerte unseres Unternehmens deutlich zu steigern. Das war die Vision und die hat sich voll bewahrheitet.

Wie kann man das messen?

SCHRAMEIER: Seit wir 2015 die Partnerschaft begonnen haben, haben wir unsere Bekanntheit im fußballaffinen Publikum um 60 Prozent gesteigert. Da kennt uns jetzt jeder Zweite. Das ist schon eine Größenordnung. Im Gesamtpublikum haben wir unseren Bekanntheitsgrad jedes Jahr um drei Prozent gesteigert. Da kennen uns jetzt zwischen 30 und 40 Prozent. Wenn wir das so halten könnten, wäre das ideal. Aber auch neue Mitarbeiter werden oft über die Werbung mit dem FCA auf uns aufmerksam

Zahlt sich die Namensgebung der WWK-Arena auch aus?

SCHRAMEIER: Da liegen wir an dritter Stelle, was die Markenbekanntheit betrifft. Da liegen nur die Allianz-Arena und der Signal-Iduna-Park vor uns. Aber ich möchte noch eines sagen: Um den gleichen Werbeeffekt im Fernsehen zu erzielen, müssten wir ein Vielfaches ausgeben.

Sie haben auch das Nachwuchsleistungszentrum des FCA finanziert, das 2022 eröffnet wurde.

SCHRAMEIER: Man hat uns alle Vorteile aufgezeigt, aber uns war nicht klar, dass wir das zahlen sollten (lacht). Erst in einem Gespräch mit Michael Ströll wurden wir gefragt, ob wir bei der Finanzierung helfen könnten. Das haben wir getan.

Warum?

SCHRAMEIER: Uns hat es überzeugt, dass der FCA auf die Jugend setzt. Das muss der Ansatz sein, wenn ein Verein wie der FCA überleben will. Ähnlich, wie es früher Borussia Mönchengladbach gemacht hat, oder jetzt der SC Freiburg. Der Plan, selbst die Substanz auszubilden, wird aufgehen.

Was waren denn die Höhepunkte der bisherigen Zusammenarbeit?

SCHRAMEIER: Das war ganz am Anfang sicherlich die Teilnahme an der Europa League mit dem Duell gegen den FC Liverpool. Auch unsere Zusammenarbeit jetzt zum zehnjährigen Jubiläum und das Sondertrikot „50 Jahre FondsPolice“ zählen für mich dazu. Aber auch der Klassenerhalt 2017 im letzten Spiel mit dem 0:0 in Hoffenheim war emotional unglaublich. Eines muss man sagen: Der FCA machte es bisher oft spannend. Das kannte ich als Bayern-Fan bis dahin nicht (lacht).

Es gab aber auch schwierige Phasen, die Sie mit dem FCA zusammen überstehen mussten. Wie die Corona-Pandemie 2020.

SCHRAMEIER: Die Corona-Pandemie war für die gesamte Liga eine enorme Bedrohung. Für uns als Versicherer entstanden auch große Herausforderungen, die wir aber selbst managen konnten. Unsere Kunden waren ansprechbar und kümmerten sich um ihre Vorsorge. Wir hatten starke Vertriebsjahre in der Coronazeit.

Hatten Sie trotzdem daran gedacht, Ihr Sponsoring einzufrieren, denn es gab währenddessen keine Gegenleistung?

SCHRAMEIER: Zu keiner Zeit. Ganz im Gegenteil. Unsere Strategie ist es, marktverändernde Phasen zu Zukäufen zu nutzen. So haben wir auch beim FCA agiert. Wir haben zum Beispiel in dieser Zeit noch eine Loge dazu gemietet. Da hat sich auch das gegenseitige Vertrauen gezeigt.

Ein Einschnitt war sicher der Rücktritt von Klaus Hofmann als FCA-Präsident im Mai 2022.

SCHRAMEIER: Der Wechsel war mit Sicherheit eine massive Veränderung.

Hat er Sie überrascht?

SCHRAMEIER: Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Wir waren informiert.

Die Machtverhältnisse haben sich praktisch über Nacht verschoben. Die Personalunion Investor-Vereinspräsident gab es nicht mehr.

SCHRAMEIER: Das hat auf unsere Partnerschaft keine Auswirkungen.

Icon vergrößern Für Jürgen Schrameier ist das Sponsoring mit der WWK-Versicherung beim FCA mehr als eine Marketing-Angelegenheit. Foto: WWK-Versicherungen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für Jürgen Schrameier ist das Sponsoring mit der WWK-Versicherung beim FCA mehr als eine Marketing-Angelegenheit. Foto: WWK-Versicherungen

Wäre es vorstellbar, dass die WWK als Investor einsteigen könnte?

SCHRAMEIER: Das streben wir nicht an. Das wollen wir nicht. Wenn wir uns beteiligen würden, hätten wir zwei Funktionen gleichzeitig, die sich unter Umständen beißen könnten: Sponsor und Eigentümer. Das wäre nur im Notfall denkbar.

Icon vergrößern WWK-Chef Jürgen Schrameier hat Ex-Trainer Jess Thorup (im Bild) sehr geschätzt: „Er ist ein offener, ehrlicher Mann mit guten Ideen.“ Foto: Harry Langer, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen WWK-Chef Jürgen Schrameier hat Ex-Trainer Jess Thorup (im Bild) sehr geschätzt: „Er ist ein offener, ehrlicher Mann mit guten Ideen.“ Foto: Harry Langer, dpa

Kommen wir in die Gegenwart. Der FCA hat seine sportliche Ausrichtung vor dieser Saison massiv verändert. Man hat die sportliche Leitung ausgetauscht und mit Sandro Wagner einen neuen Trainer engagiert. Das alles hat für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt.

SCHRAMEIER: Wir haben Jess Thorup sehr geschätzt. Er ist ein offener, ehrlicher Mann mit guten Ideen. Der Trainerwechsel hat uns überrascht. Denn die vorangegangenen Trainerwechsel waren ja eigentlich immer eine Reaktion auf eine sportlich prekäre Situation. Das war dieses Mal nicht so. Aber im Fußball gibt es oft verblüffende Dinge. Deswegen stehen wir jetzt auch mit Begeisterung hinter dem neuen Trainer und wir sind gespannt, was herauskommt. Für uns als Marketingpartner kann es nur recht sein, wenn mehr Augen auf den FCA blicken, als es bisher der Fall war.

Was wünschen Sie sich für diese Saison?

SCHRAMEIER: Frühzeitig zu wissen, dass der Verein in der Bundesliga bleibt. Dabei kommt es gar nicht so sehr auf den Tabellenplatz an. Das Bestreben sollte sein, und das hat man in den ersten beiden Spielen schon gesehen, dass die Attraktivität zunimmt. Aber natürlich müssen die Ergebnisse auch stimmen, sonst kommt schnell ein unglaublicher Druck auf. Aber es macht schon Spaß, einem Mert Kömür zuzuschauen, wie er durch die Reihen des FC Bayern dribbelt und dann geht ein Raunen durch die Arena.

Zur Person Der dreifache Familienvater Jürgen Schrameier, 63, ist seit 2007 Vorstandsvorsitzender der WWK Lebensversicherung a.G. und der WWK Allgemeine Versicherung AG. Die WWK (rund 1300 Mitarbeiter) zählt mit rund 1,3 Millionen Kunden zu den größten Versicherungen Deutschlands. Sie verwaltet rund 12 Milliarden Euro Kapitalanlagen und hat jährlich 1,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen. Die WWK wurde 1884 als „Witwen- und Waisen-Unterstützungscassa des Bayerischen Verkehrsbeamten-Verein“ (WWUK) in München gegründet. Die Besonderheit dadurch: Die Kunden sind bis heute auch Mitglieder.