FCA-Profi Yusuf Kabadayi fällt monatelang aus

Seinen bislang besten Moment im Trikot des FC Augsburg erlebte Yusuf Kabadayi Mitte September. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli war er in der Schlussphase der Bundesligapartie eingewechselt worden und traf zum 3:1-Endstand. Danach kam er noch sporadisch zu fünf kürzeren Einsätzen, ein letztes Mal Anfang November beim Auswärtsspiel in Wolfsburg (1:1). Bis Kabadayi ein weiteres Mal für den FCA eingesetzt werden kann, wird es länger dauern. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, musste sich der 20-Jährige am Knie operieren lassen und wird daher monatelang fehlen.

In den vergangenen Tagen konnte der gebürtige Münchner nicht mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz nah der Arena üben. Seine Kniebeschwerden ließen die hohe Belastung nicht zu. Nach einer genaueren Untersuchung stand fest: Kabadayi hatte sich schwerer am Außenmeniskus verletzt. Er wurde bereits erfolgreich operiert und startete sofort mit seiner Rehabilitation.

Yusuf Kabadayi im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet

Kabadayi war im Sommer vom FC Bayern München zum FC Augsburg gewechselt, zuvor war er von den Münchnern an den Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen gewesen. Bereits mit acht Jahren wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München. Jahr für Jahr werden dort die Talente gefördert und gefordert, aber auch ausgesiebt und ersetzt. Der Konkurrenzkampf ist hoch, der Leistungsgedanke tief verankert. Kabadayi hat sich immer wieder durchgesetzt. Blieb im Team, während andere gehen mussten. „Ich habe immer gespielt, weil die Trainer wussten, dass sie auf mich bauen, mir vertrauen können“, betonte der Spieler im Sommer. Der ehemalige Jugendtrainer Miroslav Klose, jetzt beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg tätig, holte Kabadayi als 14-Jährigen in die U17.

Für 900.000 Euro hat der FCA den Spieler verpflichtet und ihm einen Vierjahresvertrag bis Ende Juni 2028 gegeben. Bis Kabadayi wieder Werbung in eigener Sache betreiben kann, wird es dauern.