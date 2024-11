Wie Yusuf Kabadayi vom Balljungen zum FCA-Profi wurde

Für Yusuf Kabadayi wird der Freitagabend mit dem FC Augsburg in der Allianz Arena eine emotionale Premiere. „Ich war als Kind lange Balljunge und wir hatten dort in der Vorbereitung einige Trainingseinheiten, aber gespielt habe ich dort noch nie“, erzählt der 20-jährige Stürmer vor dem Duell (20.30 Uhr, DAZN) mit dem FC Bayern München. „Ich werde viele bekannte Gesichter sehen in der Mannschaft, im Staff. Meine Familie wird da sein. Ich kann es jetzt noch gar nicht realisieren, aber wenn ich dann die Stufen zum Aufwärmen in die ausverkaufte Arena rauslaufen werde, werde ich bestimmt Gänsehaut kriegen.“

