FCA-Trainer Maaßen zum Abbruch: "War klar, dass es beim nächsten Mal vorbei ist"

Plus Das Testspiel zwischen Besiktas Istanbul und dem FC Augsburg endet nach dem Einsatz von Raketen und Böllern skandalös. Das sagt Trainer Enrico Maaßen zum Spielabbruch.

Als Besiktas-Anhänger zum zweiten Mal an diesem Nachmittag die Haupttribüne des Kufsteiner Stadions in ein Inferno verwandelten, hatte Schiedsrichter Walter Altmann endgültig genug. Beim Stand von 1:1 pfiff er nach knapp 80 Minuten das Testspiel zwischen dem FC Augsburg und Istanbuls Traditionsklub ab. Erneut hatte die lärmende weiß-schwarze Masse Feuerwerkskörper und Rauchfackeln gezündet, erneut hatte es so laut geknallt, dass sich die Spieler auf dem Feld die Ohren zuhielten. "Das Risiko war zu groß, dass sich ein Spieler verletzt. Ich trage die Verantwortung", betonte Altmann, der in der ersten österreichischen Liga Spiele leitet. Besiktas hatte vor der Pause eine Druckphase zu einem Treffer von Jackson Muleka genutzt (41.), Irvine Cardona (58.) wiederum belohnte die Augsburger dafür, dass sie in Hälfte zwei zielstrebiger agierten.

Weil Fans von Besiktas Istanbul auf der Tribüne wiederholt Pyrotechnik zündeten, brach der Schiedsrichter das Testspiel gegen den FCA ab. Foto: Klaus Rainer Krieger

"Unnötig" und "ärgerlich" beschreibt FCA-Trainer Maaßen das vorzeitige Ende

Trainer Enrico Maaßen wollte die Vorgänge, die zum skandalösen Ende des Spiels geführt hatten, nicht dramatisieren. "Unnötig" und "ärgerlich", sei das Verhalten der Fans gewesen. Der Spielabbruch nach dem erneuten Abschuss von Feuerwerkskörpern überraschte ihn weniger. "Es war klar, dass es beim nächsten Mal vorbei ist." Maaßen bedauerte den Spielabbruch in erster Linie deshalb, weil den Spielern, die in Halbzeit zwei zum Einsatz kamen, Spielzeit fehlte. In Hälfte eins und zwei hatte er zwei komplett unterschiedliche Formationen auf den Rasen geschickt. Team zwei stand lediglich rund eine halbe Stunde auf dem Platz.

