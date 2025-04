FC Barcelona – BVB heute live im TV und Stream: Übertragung CL-Viertelfinale - Termin, Uhrzeit

Die UEFA Champions League zählt zu den bedeutendsten Wettbewerben im europäischen Vereinsfußball und vereint jedes Jahr die stärksten Teams des Kontinents. Von der packenden Gruppenphase bis zu den intensiven K.o.-Runden bietet das Turnier spannende Spiele und unerwartete Wendungen. Als krönender Abschluss begeistert das Finale, das Fußballfans weltweit anzieht und die Saison mit einem Höhepunkt abrundet.

Die Saison 2024/25 brachte für die deutschen Teams Licht und Schatten. Während Bayern München mit einem souveränen Gesamtsieg von 5:0 gegen Bayer Leverkusen ins Viertelfinale einzog und dort auf Inter Mailand trifft, erreichte auch Borussia Dortmund die Runde der letzten Acht, nachdem sie Lille knapp mit einem Gesamtergebnis von 3:2 bezwungen hatten und nun dem FC Barcelona gegenüberstehen. Bayer Leverkusen schied nach der Begegnung mit Bayern im Achtelfinale aus, wohingegen RB Leipzig und der VfB Stuttgart bereits in der Gruppenphase scheiterten. Insgesamt haben die Bundesliga-Teams solide Leistungen gezeigt, und mit Bayern und Dortmund gibt es weiterhin berechtigte Hoffnungen auf einen deutschen Finalisten – insbesondere, da das Finale dieses Jahr in der Allianz-Arena in München ausgetragen wird.

Im Viertelfinale reist der BVB heute nach Barcelona. Wir geben Ihnen hier die wichtigsten Infos zu der spanisch-deutschen Begegnung.

FC Barcelona vs. BVB heute in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen Barcelona und Dortmund am 9. April 2025 im Estadi Olímpic Lluís Companys statt, das kapp 56.000 Zuschauer fasst. Die traditionelle Heimspielstätte der Spanier, das Camp Nou, wird im Moment generalsaniert. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

FC Barcelona - BVB heute im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der Champions-League-Saison 2024/25 teilen sich Amazon Prime Video und DAZN die Rechte der Übertragung. Während DAZN den Löwenanteil der Spiele exklusiv zeigt, bietet Prime Video ein Dienstagsspiel pro Spieltag an, also nicht diese Begegnung zwischen den Katalanen und dem BVB. Lediglich das Finale am 31. Mai 2025 wird im Free-TV ausgestrahlt, alle anderen Begegnungen sind nur über kostenpflichtige Anbieter verfügbar. Wer also die Partie zwischen Barça und Dortmund live sehen möchte, benötigt ein Abonnement bei DAZN. Die Informationen zur Übertragung in der Übersicht:

Spiel : FC Barcelona - BVB, Champions League 24/25, Viertelfinale

Datum : Mittwoch, 9. April 2025

Uhrzeit : 21 Uhr

Ort : Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : DAZN

Übertragung im Live-Stream : DAZN

Barça – Dortmund heute in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Den Kollegen von fussballdaten.de danken wir für die folgenden Facts & Figures: Die beiden Teams aus Katalonien und dem Ruhrpott hatten bisher insgesamt fünfmal Gelegenheit, sich auf dem Spielfeld gegenseitig zu messen. Sieger waren dreimal die Männer aus Spanien, während Dortmund keinen einzigen Dreier auf sein Konto schreiben konnte. Zwei der Matches endeten unentschieden. Das Torverhältnis der beiden Mannschaften liegt bei 9:4 zugunsten der Mannschaft aus Barcelona.

Fast alle bisherigen Duelle der beiden Teams fanden in der Champions League statt, zweimal 2019 und einmal im Dezember 2024. Das ist die Bilanz: drei Siege für Barça, keiner für den BVB, einmal Remis. Torverhältnis: 6:3 für die Spanier. Man darf gespannt sein.