Barcelona - Frankfurt im Europa-League-Viertelfinale: Übertragung und Liveticker

Im Viertelfinale der Europa League 2022 trifft der FC Barcelona auf Eintracht Frankfurt. Alle Infos rund um Übertragung, Datum, Uhrzeit und Sender sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die Europa League läuft im gleichen Format wie die Champions League ab: In der Finalrunde treffen die Mannschaften bis zum Halbfinale zunächst im Hinspiel und dann erneut im Rückspiel aufeinander. Sollten beide Teams ein Spiel gewonnen haben entscheidet das Torverhältnis darüber, welcher Verein in die nächste Runde einzieht. Herrscht auch hier Gleichstand wird in der aktuellen Saison 21/22 nicht mehr die Auswärtstorregel angewandt, sondern nach dem Rückspiel die klassische Verlängerung ausgetragen, woraufhin bei Bedarf ein Elfmeterschießen folgt. Mitte April treffen der FC Barcelona und Eintracht Frankfurt im Rückspiel im Viertelfinale der Europa League Saison 21/22 aufeinander.

Sie möchten mehr zur Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt erfahren? Wo gibt es das Europa League-Spiel im Stream zu sehen und gibt es auch eine Übertragung im Free-TV? Wir beantworten diese und weitere Fragen in diesem Artikel. Außerdem haben wir einen Live-Ticker zur Viertelfinal-Partie für Sie.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League 2022 zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt findet am 14. April 2022 statt. Anstoß ist um 21 Uhr im Camp Nou in Barcelona.

Video: SID

Barcelona gegen Frankfurt: Übertragung live im Free-TV und Online-Stream

Die Rechte zur Übertragung der Europa League hat sich RTL für die kommenden drei Jahre gesichert. Es wird allerdings nicht alle Spiele des Turniers im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro zu sehen geben. Einige Partien laufen exklusiv im Stream bei RTL+ - das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt gehört jedoch nicht dazu. Hier die wichtigsten Infos zur Übertragung im Überblick.

Spiel: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt , Viertelfinale der Europa League 2021/22, Rückspiel

vs. , Viertelfinale der 2021/22, Datum: Donnerstag, 14. April 2022

Donnerstag, 14. April 2022 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Camp Nou , Barcelona

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

In unserem Datencenter finden Sie alle wichtigen Infos zur Euorpa League 21/22. Natürlich können Sie hier im Liveticker auch die Viertelfinal-Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt verfolgen - mit allen Toren, gelben und roten Karten sowie den Highlights des Spiels als Kommentar. Kurz vor Anpfiff der Partie finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung in der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die exklusiven TV-Rechte für die Übertragung der Europa League hat sich bis 2024 der Privatsender RTL gesichert. Alle Spiele des Wettbewerbs wird es entweder im Free-TV bei RTL oder im Stream zu sehen geben - allerdings nicht immer kostenlos. Um die Spiele der Europa League im Stream sehen zu können, ist ein kostenplfichtiger Premium Account bei RTL+ notwendig, der im Monat in der Basisversion 4,99 Euro kostet.

Bis zu acht Spiele der Europa und der Conference League werden an jedem Spieltag im Stream auf RTL+ gezeigt. Pro Spieltag gibt es aber immer auch mindestens eine Begegnung im Free-TV zu sehen: Entweder auf RTL oder auf RTL Nitro.

Barcelona gegen Frankfurt: Bilanz und Infos

Bisher sind sich der FC Barcelona und Eintracht Frankfurt noch nicht auf dem Fußballplatz begegnet. Barcelona ist einer der stärksten Vereine in Europa und geht als klarer Favorit in das Match gegen die Hessen. Die Frankfurter freuen sich jedoch auf das Spiel gegen den spanischen Rekordmeister im Viertelfinale der Europa League: "Wir wären nicht Eintracht Frankfurt, wenn wir nicht das Beste rausholen wollten. Wir sind Spezialisten für diese David-gegen-Goliath-Situationen", sagte Aufsichtsratschef Philip Holzer gegenüber der Bild. (AZ)