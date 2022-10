FC Barcelona - FC Bayern live in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Am 5. Spieltag der Champions League trifft der FC Barcelona im Rückspiel auf Bayern München. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream und einen Liveticker zum Spiel haben wir hier für Sie.

In der Champions League haben die Rückspiele der Vorrunde begonnen und der FC Barcelona trifft zum zweiten Mal in der aktuellen Saison auf den FC Bayern München. In der Königsklasse läuft es für die Bayern im Gegensatz zum ungewohnt holprigen Start in der Bundesliga sehr gut. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat bisher alle Champions League-Spiele gewonnen steht mit 12 Punkten auf dem ersten Platz in Gruppe C. Barcelona konnte dagegen bisher erst ein Spiel gewinnen und war auch im Hinspiel gegen die Bayern unterlegen.

An welchem Termin findet das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Bayern München statt? Wo gibt es die Partie live im TV und Stream zu sehen und gibt es eine Übertragung im Free-TV? Wir beantworten diese Fragen hier und haben außerdem einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

FC Barcelona - FC Bayern in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der FC Barcelona trifft laut Spielplan der Champions League 22/23 am 26. Oktober 2022 auf den FC Bayern München. Anpfiff ist um 21 Uhr im Camp Nou Stadion in Barcelona.

FC Barcelona gegen Bayern München: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In der aktuellen Champions League Saison wird es mit einer Ausnahme keine Spiele im Free-TV zu sehen geben. Auch die Partie zwischen dem FC Barcelona und Bayern München wird nur vom kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN übertragen. Wir haben alle Infos zur Übertragung hier für Sie:

Spiel: FC Barcelona vs. Bayern München , 5. Spieltag der UEFA Champions League 2022/23

vs. , 5. Spieltag der 2022/23 Datum: Mittwoch, 26. Oktober 2022

Mittwoch, 26. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Camp Nou Stadion, Barcelona

Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel FC Barcelona vs. Bayern München

Sie haben kein DAZN-Abo, wollen aber trotzdem das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München live verfolgen? Dann können wir Ihnen unseren Live-Ticker empfehlen. Denn der liefert nicht nur alle Infos zur aktuellen Champions League Saison, sondern auch alle Tore, Karten, Auswechslungen und Highlights des Spiels als Kommentar. Kurz vor dem Beginn der Partie finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Mannschaften.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Übertragung der Spiele in der Champions League 22/23 live im TV und Stream wird in der aktuellen Saison von zwei Streaming-Diensten übernommen: Amazon Prime Video und DAZN. Allerdings dürfen Fußball-Fans, die über ein Prime-Konto verfügen sich an dieser Stelle nicht zu früh freuen - die Streaming-Plattform von Amazon überträgt nämlich an jedem Spieltag immer nur ein Spiel am Dienstag. Das Duell zwischen Bayern und Barcelona sowie alle anderen Begegnungen in der Champions League werden exklusiv von DAZN übertragen. Einen Lichtblick gibt es jedoch, wenn Sie bei keinem der beiden kostenpflichtigen Anbieter ein Abo besitzen: Das ZDF überträgt das Finale der Champions League, das im Juni 2023 stattfindet, im Free-TV.

FC Barcelona gegen Bayern München: Bilanz und Infos

Barcelona und Bayern München sind sich laut fussballdaten.de bisher 14 Mal in verschiedenen europäischen Turnieren begegnet. Der FC Barcelona zählt zwar zu den ganz großen Namen des Fußballs, hatte aber bisher keine guten Karten gegen den deutschen Rekordmeister. Denn von den insgesamt 14 Spielen konnte das spanische Team nur zwei gewinnen. Zehn Mal gingen die Bayern siegreich vom Platz und zwei Mal trennten sich die beiden Teams im Unentschieden. Auch im Hinspiel hatte die spanische Mannschaft keine Chance gegen die Münchner: Am Ende stand es 2:0 für das deutsche Team. Im Rückspiel müssen die Bayern allerdings auf den verletzten Sané verzichten, der bei der vergangenen Begegnung einen der beiden Treffer erzielte. (AZ)