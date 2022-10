"Lewandowski sieht kein Land": Pressestimmen zum FC Bayern

Es war eine Machtdemonstration: Der FC Bayern machte mit einem 3:0 gegen den FC Barcelona den Gruppensieg in der Champions League perfekt. Die Pressestimmen.

Mit einem 3:0 gegen den FC Barcelona hat der FC Bayern den Gruppensieg in der Champions League am Mittwochabend im Camp Nou perfekt gemacht. Der Ex-Bayer Robert Lewandowski musste mitansehen, wie sein Münchner Nachfolger Sadio Mané (10. Minute), Eric Maxim Choupo-Moting (31.) und Benjamin Pavard (90.+5) beim 3:0 (2:0) statt er selbst über Tore jubelten.

Julian Nagelsmann, der Trainer des deutschen Rekordmeisters, wollte mit einer starken Leistung in Spanien "ein Zeichen setzen" – und genau das machten seine Stars. Der FC Bayern hat nun zum fünften Mal in Folge und zum 17. Mal insgesamt seine Vorrundengruppe in diesem Wettbewerb gewonnen. Häufiger schaffte dies nur Gegner Barcelona (18 Mal).

FC Barcelona - FC Bayern: Pressestimmen aus Deutschland

"Der FC Bayern steht bereits vor dem letzten Spieltag als Sieger seiner Champions-League-Gruppe fest. Beim 3:0 in Barcelona boten die Münchner eine abgezockte Leistung." - kicker

"Robert Lewandowski bleibt auch im Rückspiel ohne Tor, weil die Bayern-Defensive ihn gut im Griff hatte. Beim 3:0-Sieg des FC Bayern gegen den FC Barcelona überzeugt aber auch die Offensive." - SPOX

"Der FC Bayern lässt gegen den FC Barcelona nichts anbrennen und sichert sich den Gruppensieg. Ein Offensiv-Duo und ein Verteidiger stechen heraus." - Sport1

"Der FC Bayern hat den FC Barcelona am fünften Spieltag in der Gruppenphase der Champions League eindrucksvoll mit 3:0 (2:0) besiegt. Entscheidend für den souveränen Erfolg war der klare Plan der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann, während Robert Lewandowski gegen den überragenden Matthijs de Ligt kein Land sah. Vorne zauberte Serge Gnabry." - Eurosport

"Erst das vorzeitige Champions-League-Aus, dann eine bittere 0:3-Heimpleite gegen die Bayern! Für Robert Lewandowski (34) und Barcelona lief es an diesem Abend so gar nicht." - Bild

"Zuckerpässe von Serge Gnabry, eine wilde Szene mitsamt Schein-Elfmeter: Der Bayern-Sieg im Camp Nou bot einiges fürs Auge. Eric-Maxim Choupo-Moting zeigte, dass der Einzelkönner Robert Lewandowski wohl nie so wichtig war." - Spiegel

"Der FC Bayern sichert mit einem souveränen 3:0-Sieg Platz eins in der Gruppe - und beweist, dass er gerade auf einer anderen Flughöhe unterwegs ist als der deutlich unterlegene Gegner, für den die Saison in der Europa League weitergeht." - Süddeutsche Zeitung

"Robert Lewandowski kommt gegen seinen früheren Arbeitgeber nicht zum Zug: Die Münchner gewinnen souverän und sichern sich den Gruppensieg. Der FC Barcelona scheidet aus der Champions League aus." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Champions League: Internationale Stimmen zu FC Barcelona - FC Bayern aus Spanien

Spanien:

"Die Tragödie war vollendet. Barcelona fliegt das zweite Jahr in Folge in der Gruppenphase aus der Champions League und muss in die Europa League. Es gab kein Wunder." - Marca

"Ein Bayern mit halbem Gas gibt dem FC Barcelona einen Reality-Check und besiegelt die Unterzeichnung des Begräbnisses von Barça in der Champions League in der ersten Phase für das zweite Jahr in Folge." As

England:

"Barcelona winkte und ertrank am Mittwochabend im Camp Nou – winkte zum zweiten Mal in Folge der Champions League zu und ertrank in einer weiteren Torflut von Bayern München." - Daily Mail

Italien:

"Ausgelöscht und getötet. Noch einmal. Spät in der Nacht für Barcelona, ​​​​das das Feld bereits zum Ausscheiden verurteilt hat, um ein klares 3:0 von Bayern München zu kassieren, wird immer mehr zum schwarzen Biest der Katalanen." - Gazzetta dello Sport

Österreich:

"Barcelona beißt sich am FC Bayern die Zähne aus." - Krone