Hier sehen Sie den FC Bayern München gegen Barcelona live im TV

Der FC Bayern München spielt heute Abend gegen den FC Barcelona in der Champions League Gruppenphase. Anstoß ist um 21 Uhr in der Allianz Arena. Hier lesen Sie, wo das Spitzenspiel live übertragen wird.

Fußballfans können sich auf ein Spiel der Superlative freuen: Der Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München spielt am Montagabend gegen den FC Barcelona. Gespielt wird ab 21 Uhr in der Allianz Arena in München. Das Spiel heute Abend wird live übertragen.

Wer überträgt FC Bayern gegen FC Barcelona?

Das Spiel Bayern gegen Barca wird heute Abend exklusiv von DAZN übertragen werden. Um das Spiel zu sehen, ist ein kostenpflichtiger Zugang zu dem Streamingdienst notwendig. Der Anbieter hatte sich im Vorfeld der Saison weitreichende Übertragungsrechte für die Königsklasse des Fußballs gesichert. Während früher fast alle Topspiele von Sky übertragen wurden, haben sich nun DAZN und Amazon Prime die Rechte für die Spiele aufgeteilt. Bei Amazon ist jeweils immer das Topspiel am Dienstag zu sehen, der Rest läuft bei DAZN. Nur das Endspiel der Königsklasse wird im Free-TV übertagen werden.

Video: ProSieben

Vor Liveübertragung der Champions League: Bayern sind schon sicher weiter

Das Champions League Spiel heute Abend zwischen dem FC Bayern München und FC Barcelona ist sportlich nicht mehr entscheidend - zumindest nicht für die Bayern. Die haben sich den Platz an der Tabellenspitze in ihrer Gruppe bereits gesichert. Einem Einzug ins Achtefinale der UEFA Champions League steht also nichts mehr im Weg. Anders sieht es für Barca aus: Aktuell stehen die Katalanen zwar auf Platz zwei in der Tabelle, mit zwei Punkten Vorsprung auf den Konkurrenten Benfica Lissabon aus Porutgal. Am letzten Spieltag heute Abend spielt Benfica aber zuhause gegen Dynamo Kiew aus der Ukraine - und sollte Benfica dieses Spiel gewinnen, braucht der FC Barcelona in München zwingend einen Sieg, um weiterzukommen.

Bei den Bayern wird vermutet, dass Trainer Julian Nagelsmann einige seiner Topspieler schonen wird. Aus Verletzungsgründen werden Serge Gnabry und Leon Goretzka wohl auf jeden Fall fehlen. Dennoch kündigte Nagelsmann an, die "bestmögliche Mannschaft" aufs Feld schicken zu wollen. Das Hinspiel gegen Barca hatten die Bayern mit 3:0 klar gewonnen.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.