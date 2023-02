Barcelona - Manchester United in der Europa League: Termin und Live-Übertragung

Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Übertragung und Live-Ticker des Aufeinandertreffens von Barcelona und Manchester United in den Europa League Playoffs.

De Gea gegen ter Stegen, Rashford gegen Lewandowski - in der K.o.-Runde der UEFA Europa League treffen Manchester United und Barcelona aufeinander. In der Liga läuft es für beide Teams bisher gut, das Ausscheiden des FC Barcelona aus der Champions League dürfte den Katalanen jedoch ein Dorn im Auge sein.

Umso wichtiger für den FC Barcelona, nun zumindest die Chance in der Europa League bestmöglich zu nutzen, um wenigstens einen internationalen Titel zu holen - beziehungsweise die Chance darauf zu bewahren. Doch auch Manchester United wird ähnliche Ambitionen mitbringen, sodass wir uns voraussichtlich auf einen spannenden Fußballabend freuen dürfen.

Alle Informationen zur Partie FC Barcelona gegen Manchester United, wie Übertragung im TV und Stream, Termin, sowie einen Live-Ticker - all das gibt es hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Barcelona - Manchester United in den Europa League Playoffs 22/23: Datum und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Hinspiel in den Europa League Playoffs zwischen Barcelona und Manchester United startet um 18.45 Uhr. Da das Spiel im Camp Nou in Barcelona angepfiffen wird, hat Barca zunächst Heimvorteil.

Übertragung von Barcelona gegen Manchester United live im TV und Stream - ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Wie Sie dem Spielplan der Europa League entnehmen können, handelt es sich beim Spiel Barcelona vs. Manchester United um das Hinspiel in den Europa League Playoffs. Die Partie ist nicht im Free-TV zu sehen, sondern exklusiv bei RTL+. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: FC Barcelona gegen Manchester United , Europa League 2022/23, Hinspiel K.o.-Runden-Playoffs

FC gegen , 2022/23, Hinspiel K.o.-Runden-Playoffs Datum: Donnerstag, 16. Februar 2023

Donnerstag, 16. Februar 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Camp Nou , Barcelona

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Spielstand, Aufstellung und Ergebnisse im Live-Ticker zu Barcelona vs. Manchester United in den EL-Playoffs 2022/23

Falls Sie kein Abo für RTL+ haben sollten, können Sie sich mit unserem Live-Ticker über die aktuellen Entwicklungen beim Spiel Barca vs. ManU informieren. So verpassen Sie keine Tore, Auswechslungen, Karten und Highlights der Partie in der Europa League 22/23.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der UEFA Europa League Playoffs 2022/23: Wo sind die Spiele zu sehen?

Die gesamte Übertragung der Europa League übernimmt RTL auf verschiedenen Kanälen, manche sind im Free-TV zu sehen, andere nur über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Das Playoff-Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem AS Monaco gibt es beispielsweise im Free-TV auf RTL zu sehen.

Bisherige Bilanz von Barcelona gegen Manchester United

Laut kicker gab es bisher 14 Versionen der Partie Barcelona - Manchester United. Davon konnten die Katalanen sieben Spiele gewinnen, die Red Devils drei. Das letzte Aufeinandertreffen im Rahmen des Champions-League-Viertelfinales 2018/2019 verlor Manchester United mit 0:3. (AZ)