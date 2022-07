Trikotpanne bei Lewandowski: Barcelona geht der Buchstabe W aus

Jeder Barca-Fan will in diesen Tagen ein Trikot von Lewandowski haben. Doch die Fanshops kommen mit dem Beflocken der Shirts nicht hinterher: Das W fehlt.

Die verlockendsten Dinge sind die, die man sich eigentlich nicht leisten kann. Und sie sich trotzdem gönnt. Insofern ist der Hype, der beim mit schlappen 1,3 Milliarden Euro verschuldeten FC Barcelona um Robert Lewandowski entstanden ist, absolut folgerichtig: Der neue Barca-Stürmer ist richtig gut, aber eigentlich viel zu teuer. Gewissermaßen ist der Pole somit der überteuerte Handyvertrag des Weltfußballs.

Das stört die Fans des katalanischen Vereins wenig: Jeder will sich in diesen Tagen sein Barca-Trikot mit dem Namen Lewandowskis holen. Das ist prinzipiell gut, weil die klammen Katalanen damit einen Teil der 45 Millionen Euro, die für den bald 34 Jahre alten Angreifer nach München überwiesen wurden, wieder hereinholen könnten. Doof ist nur, dass der Verein die Nachfrage aktuell nur teilweise befriedigen kann: In den Fanshops sind Lewandowski-Trikots Mangelware.

Das W ist im Spanischen unüblich - und bei Lewandowski gleich zweimal enthalten

Das liegt nicht daran, dass es zu wenig Trikots gibt, sondern dass ein entscheidender Buchstabe nicht ausreichend vorrätig ist: das W, das ja gleich zweimal im Nachnamen des Weltfußballers vorkommt. Dumm nur: Im Spanischen kommt eben jenes W nur äußerst selten vor – und die wenigen Exemplare waren innerhalb kurzer Zeit verbraucht. Aber konnte ja auch keiner wissen, dass dieser Lewandowski in einer Nacht-und-Nebel-Aktion als Blitztransfer in Barcelona vorstellig wird.

Mittlerweile scheint aber auch klar zu sein, warum die ehemaligen Bayern-Profis Slawomir Wojciechowski, Sandro Wagner oder Jan Wouters es nie zum FC Barcelona geschafft haben. Von Felix Wiedwald, dem ehemaligen Werder-Keeper, ganz zu schweigen. Warum Wolfgang Wolf eben nur Wolfsburg und nie Barcelona trainiert hat. Oder warum es im Barca-Fanshop partout keine DVDs von "Willi wills wissen" in der spanischen Übersetzung gibt.

Nun geht es erst weiter, wenn genügend Ws nachproduziert werden. Aber was, wenn der Barca-Fan nicht warten kann und eben jetzt sein Leva-, Pardon: Lewa-Trikot haben möchte? Vielleicht einfach ein „Robbie“, ein „RL“ oder X als Platzhalter drauf flocken? Eher nicht. Jetzt hilft nur noch wie wahnwitzig arten, pardon: warten.

