Bayern München - Arsenal live im TV und Stream: Übertragung des CL-Viertelfinales

In der Champions League stehen sich Bayern und Arsenal gegenüber. Wir informieren Sie über Termin, Uhrzeit, Live-Ticker und Übertragung des CL-Viertelfinals.

Dreizehnmal sind die beiden Mannschaften bereits aufeinandergetroffen, das Duell könnte durchaus als Klassiker der des europäischen Fußballs angesehen werden. Im Viertelfinale der Champions League ist der FC Arsenal zu Gast beim bayerischen Rekordmeister, FC Bayern München.

Die Bayern belegen in der aktuellen Saison ausnahmsweise nicht der ersten Tabellenplatz in der Bundesliga. Auch wenn die Leistung in der Liga nicht den Ansprüchen des Vereins gerecht wird, ist in der Champions League noch alles drin. Im Achtelfinale gewannen die Münchner im Gesamtergebnis mit 3:1 gegen Lazio Rom, trotz der anfänglichen Niederlage im Hinspiel.

Für den FC Arsenal wurde es im Achtelfinale der Champions League knapp: Die Londoner mussten im 11-Meter-Schießen gegen Porto antreten, nachdem es auch nach der Verlängerung noch immer 1:1 stand. Letztlich setzten sich die Engländer mit 4:2 durch.

Wann findet das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal statt? Wann ist Anpfiff? Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es einen Live-Ticker? Antworten auf diese Fragen sowie eineBilanz zu den beiden europäischen Topteams haben wir hier für Sie.

Bayern München vs. Arsenal: Termin und Uhrzeit des Viertelfinal-Rückspiels

Das Rückspiel des Viertelfinals zwischen Bayern und Arsenal findet am 17. April 2024 statt. Augetragen wird die Partie in der Münchner Allianz Arena. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

FC Bayern - FC Arsenal live im TV und Stream: Übertragung des CL-Viertelfinales

Laut Champions League-Spielplan ist das Spiel für den 17. April 2024 angesetzt. Die Rechte für die CL-Übertragung teilen sich überwiegend DAZN und Amazon Prime. Für die Partie zwischen Bayern und London muss ein Abo von DAZN herangezogen werden, denn ausschließlich hier ist das Spiel verfügbar. Um die Dienste von DAZN nutzen zu können, muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden. DAZN kostet aktuell im Jahresabo 29,99 Euro, während im Monatsabonnement 44,99 Euro fällig werden.

Hier finden Sie die Details zum Spiel zwischen Bayern und Arsenal:

Spiel: FC Bayern München - FC Arsenal London , Viertelfinale der Champions League 23/24, Rückspiel

- , Viertelfinale der 23/24, Rückspiel Datum: Mittwoch, 17. April 2024

Mittwoch, 17. April 2024 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Champions-League-Viertelfinale: Bayern - Arsenal im Live-Ticker

Sie sind am 17. April 2024 um 21 Uhr verhindert oder haben kein passendes Abo, um die Partie zwischen Bayern und Arsenal zu verfolgen? Die Lösung haben wir hier für Sie: Unser Live-Ticker informiert über die aktuelle Lage im Spiel. Die Aufstellung der Teams, rote oder gelbe Karten, Ein- und Auswechslungen sowie alle wichtigen Ereignisse werden übermittelt.

Bayern München - Arsenal: Bilanz der beiden Teams

Die beide europäischen Topclubs stehen sich nicht zum ersten Mal gegenüber. Im direkten Vergleich liegen die Münchner vorne. Von 13 Aufeinandertreffen konnten die Bayern siebenmal gewinnen. Arsenal hingegen gewann dreimal, während zwei Begegnungen unentschieden endeten. Die Statistik spricht demnach für die Bayern.

Im Hinspiel der diesjährigen Saison trennten sich die Teams mit einem 2:2 Unentschieden. Die Münchner haben es somit in den eigenen Händen.