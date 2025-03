FC Bayern - Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Im Achtelfinale der UEFA Champions League kommt es zu einem deutschen Duell: Der FC Bayern München spielt gegen Bayer Leverkusen. Die beiden Mannschaften gehören aktuell zu den stärksten Teams des Landes und lieferten sich bereits in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal spannende Begegnungen.

Leverkusen hat dem deutschen Rekordmeister in den vergangenen Monaten immer wieder Paroli geboten. In der laufenden Bundesligasaison trennten sich die Teams in beiden Aufeinandertreffen jeweils unentschieden mit einem 1:1 und einem 0:0. Im DFB-Pokal konnte sich Leverkusen hingegen durchsetzen: Nach einer frühen roten Karte für Bayerns Torhüter Manuel Neuer entschied die Werkself das Duell mit 1:0 für sich.

Auch im letzten Spiel vor dem Champions-League-Duell zeigten beide Mannschaften starke Leistungen. Der FC Bayern gewann nach einem Rückstand mit 3:1 gegen den VfB Stuttgart, während Leverkusen mit 4:1 bei Eintracht Frankfurt siegte. Das Aufeinandertreffen in der Königsklasse verspricht somit ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die aktuell besten deutschen Teams gegenüberstehen.

An welchem Termin das CL-Achtelfinale zwischen Bayern München und Leverkusen stattfindet und zu welcher Uhrzeit die Partie angepfiffen wird, lesen Sie hier in diesem Artikel. Außerdem erfahren Sie, wo das Spiel im TV und Stream übertragen wird.

Bayern gegen Leverkusen in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Achtelfinalbegnung zwischen Bayern München und Leverkusen wurde auf Mittwoch, den 5. März 2025, datiert. Laut dem Spielplan der Champions League 2024/2025 ist der Spielbeginn um 21 Uhr in der Allianz Arena in München. Dort wird am 31. Mai übrigens auch das Finale der aktuellen CL-Saison ausgetragen.

FC Bayern - Bayer Leverkusen live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Auch im Achtelfinale bleibt die Verteilung der Übertragungsrechte für die Champions League 24/25 in Deutschland bestehen. Die Streaming-Dienste DAZN und Amazon Prime Video zeigen die Spiele weiterhin exklusiv. Für Fans ohne kostenpflichtiges Abonnement gibt es nur eine Ausnahme: Das Finale am 31. Mai 2025 wird im Free-TV ausgestrahlt.

Am 5. März 2025 überträgt DAZN alle Partien des Spieltags, darunter auch das Aufeinandertreffen des FC Bayern München mit Bayer Leverkusen. Wer das Spiel live und in voller Länge sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo. Der günstigste Tarif liegt aktuell bei 34,99 Euro im Monat.

Hier haben wir alle wichtigen Eckdaten zum CL-Achtelfinale zwischen dem FCB und Leverkusen noch einemal für Sie aufgelistet:

Spiel: FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen, Achtelfinale der Champions League 24/25

Datum: Mittwoch, 5. März 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Das CL-Achtelfinale ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Laut fussballdaten.de bestreiten die zwei Teams am 5. März 2025 bereits das 103. Match gegeneinander. 92 Spiele haben im Rahmen der Bundesliga stattgefunden. Im DFB-Pokal standen sich Bayern und Leverkusen insgesamt acht Mal auf dem Rasen gegenüber. Die restlichen zwei Spiele wurde im Rahmen des DFL-Ligapokal süber die Bühne gebracht. Dabei konnten sich die Münchner in den meisten Spielen den Sieg sichern: 60 von 102 Partien hat der FC Bayern in der Vergangenheit gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Die Werkself hingegen setzte sich in 22 Begegnungen gegen Bayern durch. 20 Mal trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden.