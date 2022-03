FC Bayern - Bayer Leverkusen: Liveticker und Bundesliga-Übertragung im TV und Live-Stream

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen - die Partie läuft live im TV und Stream. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Hier kommt das Top-Spiel des Samstags: Die Bayern empfangen am 25. Spieltag Bayer 04 Leverkusen. Die Münchner liegen mit satten 58 Punkten an der Tabellenspitze, Leverkusen als Dritter steht mit 44 Zählern aber auch nicht gerade nackt da. Die Werkself könnte mit einem Sieg sogar bis auf drei Punkte an den aktuellen Vize BVB heranrücken.

Sie wollen mehr über das Spiel Bayern - Leverkusen erfahren? In diesem Artikel liefern wir Ihnen nicht nur alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit, sondern präsentieren Ihnen auch einen Liveticker samt Spielstand und Aufstellung. Läuft das Spiel auch im Free-TV?

FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Der bayerische Rekordmeister trifft am Samstag, 5. März 2022, auf Bayer Leverkusen. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Bayern gegen Leverkusen: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Die Partie ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Übertragung läuft nur im Pay-TV bei Sky. Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Informationen rund um das Spiel im Überblick zusammengefasst:

Spiel: FC Bayern vs. Bayer Leverkusen , 25. Spieltag der Bundesliga 2021/22

vs. , 25. Spieltag der Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 5. März 2022

Samstag, 5. März 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz-Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu FC Bayern - Bayer Leverkusen: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Sie wollen das Spiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Liveticker verfolgen? Kein Problem, dann haben Sie hier an dieser Stelle die Möglichkeit dazu. In unserem Datencenter finden Sie neben Spielstand und Ergebnis auch allgemeine Informationen rund um die Bundesliga, wie auch einen Spielplan und die aktuelle Tabelle. Auch die Aufstellung wird kurz vor dem Anpfiff veröffentlicht.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Wie können Sie die Spiele bequem von der Couch aus verfolgen? Die Übertragung der Bundesliga im TV und Live-Stream teilen sich in der aktuellen Saison überwiegend die beiden Sender Sky und DAZN auf. Sat.1 hingegen zeigt nur wenige Spiele im Free-TV. Hier gibt es einen kurzen Überblick:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN : alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung auf Sat.1 : insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison

FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen: Bilanz und Infos

Das Portal fußballdaten.de liefert die Bilanz für insgesamt 94 Begegnungen zwischen den beiden Bundesliga-Urgesteinen. Dabei konnten die Bayern 59 Spiele für sich entscheiden, die Werksmannschaft aus Nordrhein-Westfalen gewann 19 Matches. Unentschieden endeten 16 Spiele. Das Torverhältnis zwischen den Rivalen beträgt 189:110 zugunsten der Bayern.