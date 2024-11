FC Bayern - Benfica Lissabon live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 2024/25

Am 4. Spieltag der CL-Ligaphase 2024/25 empfängt der FC Bayern Benfica Lissabon. Bislang zeigte der deutsche Rekordmeister in der diesjährigen Königsklasse durchwachsene Leistungen: Auf ein dominantes 9:2 gegen Dinamo Zagreb zum Auftakt folgten zwei Niederlagen gegen Aston Villa und den FC Barcelona. Gegen die Katalanen verloren Harry Kane und Co. zuletzt deutlich mit 1:4. Folgerichtig soll am 4. Spieltag, wenn Benfica Lissabon in München gastiert, wieder ein Sieg her.

Die Portugiesen haben nur eins ihrer bisherigen drei CL-Spiele verloren - gegen Feyenoord Rotterdam mussten sie sich mit 1:3 geschlagen geben. Zuvor hatten sie gegen den serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad und Atlético Madrid jeweils einen Sieg feiern können. Trainiert wird Benfica seit September 2024 von Bruno Lage. Der Coach trat die Nachfolge seines deutschen Vorgängers Roger Schmidt an.

Wann genau findet die Partie zwischen dem FC Bayern und Benfica Lissabon in der CL-Ligaphase 2024/25 statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Die wichtigsten Infos haben wir hier für Sie zusammengefasst.

FC Bayern gegen Benfica Lissabon in der Champions League: Datum, Uhrzeit und Anstoßzeit

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Benfica Lissabon am Mittwoch, dem 6. November 2024 statt. Angepfiffen wird die Partie um Punkt 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

FC Bayern - Benfica Lissabon live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 übernehmen auch in diesem Jahr wieder die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN. Im Free-TV werden derweil keine Spiele übertragen, die einzige Ausnahme bildet das Finale, das am 31. Mai 2025 ausgetragen wird. DAZN zeigt einen Großteil der CL-Partien 2024/25 exklusiv, Prime Video hat sich die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert. Sofern möglich, gibt es dort immer ein Spiel mit deutscher Beteiligung zu sehen.

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Benfica Lissabon wird ausschließlich bei DAZN übertragen. Wer die Partie live verfolgen möchte, benötigt dementsprechend ein kostenpflichtiges Abonnement. Ein solches kostet Sie in der günstigsten Variante mindestens 34,99 Euro pro Monat. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: FC Bayern vs. Benfica Lissabon (CL-Ligaphase 2024/25, Spieltag 4/8)

Datum: Mittwoch, 6. November 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Bayern vs. Benfica Lissabon in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

In zwölf Partien standen sich der FC Bayern und Benfica bislang auf dem Rasen gegenüber. Die Bilanz spricht dabei eine klare Sprache: Neun Siege gehen auf das Konto der Münchner, Benfica hingegen konnte keins der bisherigen Duelle gewinnen. Drei Begegnungen endeten außerdem unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 35:9 ebenfalls zugunsten des deutschen Rekordmeisters aus. Zuletzt spielten Bayern und Benfica im November 2021 in der CL-Gruppenphase gegeneinander - damals setzten sich die Bayern mit 2:1 durch. Auch in die Partie am 6. November 2024 geht die Mannschaft des belgischen Trainers Vincent Kompany als Favorit - nicht nur wegen der Bilanz, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass es für den FC Bayern ein Heimspiel ist.