Choupo-Moting fehlt gegen Freiburg und wohl auch gegen Manchester

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Mit Eric Maxim Choupo-Moting fällt einer der besten Angreifer vorerst aus. Ein anderer Angreifer meldet sich wieder fit.

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Deutsch-Kameruner fällt infolge von Knieproblemen aus, wie Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte: "Er hat eine Reaktion im Knie gezeigt." Der Ausfall des 34-Jährigen trifft die Bayern hart: In bislang 28 Pflichtspielen in dieser Saison gelangen ihm 17 Tore und vier Vorlagen. Damit ist er der beste Torschütze des FC Bayern. In der Revanche für das Pokalaus gegen die Breisgauer müssen die Münchner nun auf die Treffer verzichten.

Auch für den Einsatz am Dienstag beim Champions-League-Hinspiel bei Manchester City droht Choupo-Moting auszufallen: "Auch da wird es eng, die Zeit ist knapp", gab Tuchel zu. Bei den Optionen, wer den ehemaligen PSG-Spieler in der vordersten Reihe ersetzen könnte, gab sich der Bayern-Trainer recht offen: "Mathys Tel könnte da spielen, er ist aber gerade leider verletzt. Aber Sadio Mané und Serge Gnabry können da auch spielen, aus ihnen werden wir auswählen."

Bayerns Jamal Musiala spielt den Ball. Foto: Federico Gambarini, dpa

Jamal Musiala erhält eine Startelf-Garantie von Thomas Tuchel

Choupo-Moting laborierte zuletzt immer wieder mit körperlichen Problemen. Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund hatte er drei Wochen lang wegen Rückenproblemen aussetzen müssen, wurde aber rechtzeitig zum Kräftemessen mit dem BVB fit. Jetzt zwingt ihn das Knie zu einer Pause. Wie wichtig Choupo-Moting sein kann, hatte er nicht zuletzt beim Rückspiel gegen Paris St. Germain gezeigt, als er mit einem Tor zum 2:0-Erfolg beigetragen hatte.

Immerhin: Mit Jamal Musiala meldet sich ein anderer Offensivspieler des FC Bayern wieder komplett einsatzbereit. Der 20-Jährige war nach seinem Muskelfaserriss gegen Freiburg von der Bank ins Spiel gekommen – und hatte zwar einen wichtigen Einfluss auf das Spiel gehabt. Aber eben nicht so, wie er das selbst wohl gewollt hatte: Sein Handspiel im Strafraum ermöglichte dem SC Freiburg das Weiterkommen. Tuchel hat aber Vertrauen in seinen Spieler und stellt ihm quasi eine Startelfgarantie aus: "Jamal hat im Training eine super Reaktion gezeigt und ist bereit zu beginnen."

Lesen Sie dazu auch