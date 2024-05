Der FC Bayern und Real Madrid zeigen ein Spiel, das Zweifler bekehrt

Der FC Bayern und Real Madrid liefern mehr als nur gute Unterhaltung. Sie zeigen ein Spiel, das kurzzeitig die Zeit anhält.

Nicht auf jede Partie überträgt sich jener Zauber, der dem Spiel an sich innewohnt. Wer beispielsweise die Partie zwischen Mönchengladbach und Union Berlin gesehen hat, muss zweifeln. Der Zweifel aber gehört bei allen metaphysischen Phänomenen dazu. In der Religion, der Liebe. Wer seine Zweifel überwindet, wird belohnt. Mit Hoffnung oder bedingungsloser Liebe. Oder – und das dürfte für die Apostel des Balles am wichtigsten sein – einem fantastischen Fußballspiel.

Der Fußball ist zwischen Religion und Liebe gut aufgehoben. Warum, weiß jeder, der sich diesem Sport hingegeben hat. Und wer es nicht versteht, dem wird es sich bei allen Erklärungen nie erschließen. Blinden von Farbe erzählen, in etwa so.

Die Gaben sind bereitet, die Messe noch nicht gelesen

Ein gelungenes Dribbling Musialas und sämtliche Partien Union Berlins sind vergessen. Wenn Toni Kroos mit einem Steilpass das Spielfeld zerschneidet, steht die Zeit kurz still. Das energetische Vibrieren von 75.000 Zuschauern und Zuschauerinnen. Eine Messe, die selbst nach 90 Minuten noch nicht gelesen ist, weil die Gaben zwar bereitet sind – noch aber nicht klar ist, für wen.

In einer Woche wird feststehen, wer würdig ist, in das Stadion zu Wembley einzuziehen. Veni, Vidi, Vini Junior? Oder diese merkwürdigen Bayern, die zum wichtigsten Zeitraum der Saison ihre beste Form erreicht haben – allerdings auf dem Weg dorthin bereits zwei Titel leichtfertig verspielt haben. Die Partie in München lieferte bemerkenswerte Geschichten in grimmscher Anzahl. Tragische wie jene von Minjae Kim, dem sanften und diesmal überforderten Riesen im Defensivreich der Bayern. Überraschende wie die Heldengeschichte Konrad Laimers oder auch die wundersame Tarnkappe, die sich Jude Bellingham angeeignet hat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Das Spiel entfaltete von Beginn an seinen Zauber und war angetan, die Zweifler zu überzeugen. Weil ein angeschlagener Leroy Sané spielte, als habe er die Quelle zu Lourdes zu einem Großteil allein geleert. Später dann der 38-jährige Luka Modric, der ja schon mit 23 wie 38-jährig aussah und es immer noch versteht, ganze Defensivreiche mit nur einer Idee zum Einsturz zu bringen.

Lesen Sie dazu auch

Möglich, dass die Partie kommende Woche in Madrid ein gepflegter Langweiler wird, früh entschieden durch einen Platzverweis. Möglich aber auch, dass sie abermals Dutzende Geschichten schreibt. Weil sich dieses wundersame Spiel einfach nicht vorhersagen lässt. Einfach zauberhaft.