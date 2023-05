Der Meistermacher der Bayern: Jamal Musiala und sein großer Moment

Der Titel des FC Bayern München schien nach dem Ausgleich des 1. FC Köln verloren. Doch dann kommt der große Moment von Jamal Musiala.

Jamal Musiala hat genau auf den richtigen Moment gewartet. Wie es sich für einen Spieler des FC Bayern gehört. Nichts übereilen, Meisterschaften können gerne auch mal in letzter Minute entschieden werden. Die Spielzeit in Köln war beinahe abgelaufen, es stand 1:1, was den Münchnern nicht zum deutschen Meistertitel gereicht hätte. Das mag andernorts für Hektik sorgen, beim Rekordmeister funktionieren aber zumindest in solchen Situationen noch die gewohnten Herangehensweisen. Ruhig bleiben und sich auf die eigene Stärke verlassen.

Musiala erlebte eine schwierige Rückrunde

Die haben die Bayern in dieser Saison zwar selten gezeigt, allen voran auch Musiala, dessen Leistungskurve in der Rückrunde deutlich nach unten zeigte. In der Hinrunde hatte der 20-Jährige noch groß aufgespielt, auch bei der Weltmeisterschaft in Katar war er einer der wenigen deutschen Lichtblicke. In diesem Kalenderjahr aber wollte kaum mehr etwas gelingen. Bis zum Samstag um kurz nach 17.15 Uhr. Der Ball also kam zu Musiala, dessen Mitnahme technisch ebenso ein Meisterwerk war wie der anschließende Flachschuss mit seinem rechten Bein. Es war das Tor zur Münchner Meisterschaft. "So ein gutes Gefühl habe ich noch nie gehabt", sagte Münchens Meisterheld, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war. Und: "Ich war selbst nicht zufrieden, wie ich zuletzt gespielt habe. Ich war nicht gut im Flow. Aber das war der perfekte Moment, um wieder ein Tor zu schießen."