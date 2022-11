Drei Operationen: Nationalkeeper Neuer hatte Hautkrebs im Gesicht

Im vergangenen Jahr tauchten Fotos von Manuel Neuer mit einem Pflaster im Gesicht auf. Nun bestätigte der Kapitän des FC Bayern, dass es sich dabei um Hautkrebs handelte.

Es war nur ein Detail auf einem Foto – aber schon damals Anlass für Nachfragen. Im vergangenen Jahr versteigerte Nationaltorhüter Manuel Neuer über seine Auftritte in sozialen Medien Torwarthandschuhe. Am rechten Auge prangte damals ein kleines Pflaster. Auch beim Spiel gegen den FC Barcelona trat Neuer mit dem Pflaster an. Die offizielle Auskunft des Nationaltorhüters zu dieser Zeit: Ein kleiner Eingriff, nichts Schlimmes. Offenbar steckte doch etwas mehr dahinter. Wie Neuer in einer Pressemitteilung sagte, handelte es sich dabei um einen Hautkrebs, der operativ entfernt werden musste.

Der 36-Jährige sagte: "In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste." Wie schwer die Erkrankung war, verrät Neuer nicht. Offenbar scheint von dem Krebs keine Gefahr mehr auszugehen, sportlich beeinträchtigt scheint der Schlussmann dadurch nicht zu sein. Dass er bei der WM in Katar mit von der Partie ist, scheint dennoch nicht zu 100 Prozent sicher zu sein. Aktuell bremst Neuer eine hartnäckige Schulterverletzung aus. Schon vor der WM 2014 musste er wegen Schulterproblemen um seinen Einsatz bangen. Am nächsten Wochenende gegen Hertha BSC Berlin soll Neuer sein Comeback im Bayern-Tor geben.

Der Einsatz Neuers bei der WM in Katar ist nicht zu 100 Prozent sicher

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann betonte zuletzt, dass Neuer seinem Körper Ruhe geben müsse, um die Verletzung auszukurieren. Dass er Anfang Oktober gegen Borussia Dortmund trotz der Verletzung im Tor stand, sei im Nachhinein ein Fehler gewesen. Nagelsmann geht zwar davon aus, dass der Keeper bei der Weltmeisterschaft fit sein wird, schränkte zuletzt aber auch ein: "Aber wenn er die Schmerzen in fünf Wochen noch hat, wird er sie nicht spielen können."

Der Grund, warum Neuer seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat: Zusammen mit Tennis-Star Angelique Kerber bringt er eine Haut-Pflegeserie auf den Markt. Auch Kerber habe Probleme mit Hautkrankheiten gehabt, litt an einer sonnenbedingten Hyperpigmentierung. Deswegen seien die Pflegeprodukte mit Lichtschutzfaktor ein Anliegen der beiden, so Neuer: "Deshalb haben wir auch ganz besonders darauf geachtet, dass wir beim Thema Sonnenschutz keinerlei Kompromisse mehr eingehen: Weil ich ständig draußen trainiere und auch meine Freizeit gerne in der Natur verbringe." (eisl)

