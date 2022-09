FC Bayern - FC Barcelona live in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

In der Gruppenphase der Champions League trifft der FC Bayern München auf den FC Barcelona. Wir haben einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung hier für Sie.

Am zweiten Spieltag der Champions League Saison 22/23 tritt der FC Bayern München gegen den FC Barcelona an. Die Bayern treten in dem europäischen Turnier in Gruppe C an und treffen in der Gruppenphase neben Barcelona außerdem auf Inter Mailand und Viktoria Pilsen. In der aktuellen Saison sind erstmals fünf deutsche Vereine in der Königsklasse des Fußballs dabei: Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und natürlich Bayern München. Jede Mannschaft tritt in der Gruppenphase in einem Hin- und Rückspiel zwei Mal gegen die anderen Vereine der jeweiligen Gruppe an. Für die Bayern ist das Spiel gegen Barcelona das Hinspiel und damit die erste Begegnung mit dem spanischen Rekordmeister in der aktuellen Champions League Saison.

Sie möchten mehr zum Gruppenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona erfahren? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und einen Live-Ticker mit allen Highlights des Spiels haben wir hier für Sie.

FC Bayern München - FC Barcelona in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 22/23 findet das Gruppenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona am 13. September 2022 statt. Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Allianz Arena in München.

Bayern München gegen den FC Barcelona: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Das einzige Spiel der Champions League 22/23, das es im Free-TV zu sehen geben wird, ist das Endspiel am 10. Juni 2023. Die Übertragung übernimmt das ZDF. Um alle anderen Begegnungen in der CL sehen zu können benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN oder Amazon Prime Video. Auch auf Sky gibt es in der aktuellen Saison keine Spiele zu sehen, da der Pay-TV Sender derzeit keine Übertragungsrechte für das Turnier besitzt. Wir haben alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie zwischen Bayern und Barcelona hier für Sie zusammengefasst:

Spiel : Bayern München vs. FC Barcelona , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23, 2. Spieltag

vs. , der 2022/23, 2. Spieltag Datum: Dienstag, 13. September 2022

Dienstag, 13. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Liveticker zum CL-Spiel FC Bayern München vs. FC Barcelona

Sollten Sie über kein Abo bei Amazon Prime Video oder DAZN verfügen, dann bietet unser Datencenter zur Champions League Saison 22/23 eine umfassende Alternative. Der Live-Ticker informiert Sie nicht nur über die Tore des Spiels zwischen Bayern und Barcelona, sondern auch über alle gelben und roten Karten und bietet außerdem die Highlights der Partie als Kommentar. Vor informiert Sie der Live-Ticker außerdem über die Aufstellung der beiden Teams:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Amazon Prime Video und DAZN teilen sich die Übertragung der Spiele in der Champions League 22/23 live im TV und Stream. Bei dem Streaming-Service von Amazon gibt es allerdings immer nur dienstags ein ausgewähltes Spiel zu sehen. Wenn Sie auch alle anderen Partien live und in voller Länge verfolgen möchten, dann bleibt Ihnen nur ein Abo beim Streaming-Anbieter DAZN.

Bayern München gegen den FC Barcelona: Bilanz und Infos

Laut fussballdaten.de sind sich der spanische und der deutsche Rekordmeister bisher 13 Mal auf dem Fußballplatz begegnet. Obwohl Barcelona zu den stärksten spanischen Vereinen gehört haben sich die Bayern gegen das Team bisher sehr gut geschlagen: Ganze neun Mal hat der FC Bayern München gewonnen. Zwei Mal konnte der FC Barcelona die Partie für sich entscheiden und weitere zwei Mal trennten sich die beiden Mannschaften im Unentschieden. Zum letzten Mal trafen die beiden Vereine 2021 ebenfalls in der CL-Gruppenphase aufeinander. Damals gewann Bayern mit 3:0. (AZ)