FC Bayern entlässt überraschend Torwart-Trainer Tapalovic

Der FC Bayern hat Torwart-Coach Toni Tapalovic entlassen. Er gilt als Neuer-Vertrauter.

Der FC Bayern hat sich am Montagabend überraschend von seinem Torwarttrainer Toni Tapalovic getrennt. Mehrere Medien, darunter die Bild und Sportbuzzer, berichteten, dass der Rekordmeister den 42-Jährigen, der als enger Vertrauter des derzeit verletzten Stamm-Keepers Manuel Neuer gilt, mit sofortiger Wirkung freigestellt hat. Unüberbrückbare Differenzen zwischen Tapalovic und Chefcoach Julian Nagelsmann sollen der Grund dafür sein.

Tapalovic ist nicht nur ein langjähriger Freund von Manuel Neuer, sondern auch dessen Trauzeuge. Seit der Saison 2011/12 arbeitet er als Torwarttrainer für die Bayern. Allerdings deutete sich in den vergangenen Wochen immer wieder an, dass dessen Position im Verein nicht mehr ganz unumstritten ist. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll immer wieder versucht haben zu schlichten, nun entschied man sich doch für eine Trennung.

Mit ein Grund für den Zeitpunkt könnte auch gewesen sein, dass Torhüter Alexander Nübel, den die Münchner derzeit an den AS Monaco ausgeliehen haben, in einem Interview im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF am Samstag ebenfalls Andeutungen machte, dass es mit seinem Verhältnis zu Tapalovic nicht zum Besten stand. Nübel beklagte beispielsweise die mangelnden Kommunikation mit Tapalovic während seiner Leihe in Frankreich. (AZ)

