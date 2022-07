FC Bayern holt 17-jährigen Mathys Tel für 28,5 Millionen Euro

Der Nächste, bitte: Der FC Bayern hat offenbar den nächsten Transfer perfekt gemacht. Der 17 Jahre alte Mathys Tel, Franzose von Stade Rennes, kommt nach München.

Es ist der Transfersommer des FC Bayern: Nach den Wechseln von Sadio Mané (Liverpool), Gravenberch und Mazraoui (beide Ajax) und nun De Ligt (Juventus Turin) hat der deutsche Rekordmeister nun offenbar den nächsten Millionentransfer perfekt gemacht: Vom französischen Erstligisten Stade Rennes kommt das 17-jährige Sturmtalent Mathy Tel. Die Ablösesumme hat es in sich: 20 Millionen an Fixzahlungen plus 8,5 Millionen möglicher Bonuszahlungen machen Tel zum teuersten Spieler, der je Stades Rennes verlassen hat.

Beim Testsieg seines bisherigen Vereins Stade Rennes beim FC Augsburg am Samstag fehlte Tel bereits im Kader der Franzosen – offenbar deswegen, weil nur noch Details fehlen, bis beide Vereine den Deal bekannt geben. Der für gewöhnlich gut informierte italienische Sportjournalist Fabrizio Romano verkündete den Transfer bereits als fix. Demnach soll der erste Teil des Medizinchecks am Sonntag vonstatten gehen.

Foto: Lenin Nolly/ZUMA Press Wire, dpa

Nagelsmann traut Tel zu, "eines Tages 40 Tore pro Saison" zu schießen

Auch beim FC Bayern geht man mittlerweile sehr offensiv mit der Personalie um, auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht. Trainer Julian Nagelsmann sagte während der US-Tour über den Teenager und dessen mögliche Rolle im Team: "Er ist kein 1:1-Ersatz für Lewandowski, das ist normal in diesem Alter." Der FC Bayern versuche, junge, talentierte Spieler zu finden, die dann zu Weltklasse-Spielern geformt werden sollen. Nagelsmann traue Tel zu, "eines Tages 40 Tore pro Saison" zu erzielen, versuchte aber gleich, die Erwartungen zu dämpfen: "Wenn er diese Saison zehn Tore schießt, sind wir alle glücklich."

Tel, der erst im April seinen 17. Geburtstag feierte, gilt als eines der größten Talente im französischen Fußball. Sein Debüt für den Vorjahresvierten der Ligue 1 gab er im vergangenen August, im Alter von gerade mal 16 Jahren. Insgesamt kommt er auf zehn Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Franzosen, ein Treffer gelang ihm bisher nicht. Für die U17 Frankreichs sammelte er jedoch schon fünf Tore in neun Spielen, für die zweite Mannschaft kam er in sechs Spielen auf sechs Treffer. (eisl)

