Bayern München - FCK live im TV und Stream: CL-Übertragung, Termin und Live-Ticker

Am 5. Spieltag der Champions League 23/24 trifft Bayern München auf den FC Kopenhagen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Die Champions League Saison 23/24 könnte für die Bayern nicht besser laufen: Vier Spiele und vier Siege haben die Münchner bisher auf dem Konto. Auch in das Rückspiel gegen den FC Kopenhagen geht Bayern München als Favorit - schließlich hat die Mannschaft von Thomas Tuchel auch das Hinspiel gewonnen. Damals gingen die Dänen zwar zunächst in der 56. Minute durch Lerager in Führung, doch gute zehn Minuten später folgte bereits der Ausgleich durch Musiala. In der 83. Minute schoss Tel die Münchner dann schließlich mit seinem Treffer zum Sieg.

Kopenhagen hat in der aktuellen Saison zwar erst ein Spiel in der Königsklasse gewonnen, steht vor dem Rematch gegen die Münchner aber dennoch auf Rang 2 in Gruppe A. Mit jeweils vier Punkten ist im Vergleich mit Galatasaray das bessere Torverhältnis entscheidend. Für die Dänen geht es im Rematch um alles, Bayern ist dagegen bereits eine Runde weiter - keine Mannschaft kann die Münchner noch einholen.

Wie läuft die Übertragung der Partie zwischen Bayern München und dem FC Kopenhagen? Gibt es das CL-Spiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker zum Spiel haben wir hier für Sie.

FC Bayern - FC Kopenhagen in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2023/24 findet das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Kopenhagen am Mittwoch, dem 29. November 2023, statt. Anstoß ist um 21 Uhr in der Allianz Arena in München. Am letzten Spieltag der Gruppenphase müssen die Bayern dann noch einmal gegen Manchester United ran.

Bayern München gegen FC Kopenhagen live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League Saison 2023/24 findet bei den beiden Streaming-Anbietern DAZN und Amazon Prime Video statt. DAZN zeigt dabei einen Großteil der Spiele, während der Streaming-Dienst von Amazon immer nur ein Dienstagsspiel im Angebot hat. So lange noch deutsche Mannschaften im Turnier sind, werden immer Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Da die Partie zwischen dem FC Bayern und Kopenhagen an einem Mittwoch stattfindet, übernimmt DAZN die Übertragung. Alle Infos zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: Bayern München vs. FC Kopenhagen , Gruppenphase der Champions League 23/24, 5. Spieltag

vs. , Gruppenphase der 23/24, 5. Spieltag Datum: 29. November 2023

29. November 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Bayern vs. Kopenhagen im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Wenn Sie kein Abo bei DAZN haben, aber trotzdem keine Highlights des Spiels zwischen Bayern München und dem FC Kopenhagen verpassen möchten, dann haben wir hier eine Alternative für Sie: unseren Live-Ticker. Der liefert Ihnen die Höhepunkte des Spielgeschehens als Kommentar. So verpassen Sie keine Tore, Karten und Auswechslungen. Kurz vor dem Anpfiff finden Sie hier auch die Aufstellung der beiden Teams.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bayern München gegen Kopenhagen: Bilanz und Infos

Laut fussballdaten.de sind sich Bayern München und der FC Kopenhagen erst drei Mal auf dem Rasen begegnet. Zwei dieser Spiele liegen bereits mehr als 30 Jahre zurück und fanden beide im Rahmen der Europa League 1991/92 statt. Damals gewann einmal Kopenhagen mit 6:2 und einmal der FC Bayern mit 1:0.

Das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaften liegt erst knapp zwei Monate zurück: Das Hinspiel der aktuellen CL-Saison entschieden die Münchner mit 2:1 für sich. Auch in das Rückspiel am 29. November geht der FC Bayern als Favorit - auch wenn Thomas Tuchel mit der B-Mannschaft antreten könnte. Schließlich ist sein Team nicht mehr vom 1. Platz in Gruppe A zu vertreiben.