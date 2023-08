Freundschaftsspiel in Singapur: Sieg für FC Bayern gegen Liverpool

Am Mittwoch trifft der FC Bayern in Singapur auf den FC Liverpool. Tore fallen einige – nach einem temporeichen Spiel gewinnen die Bayern mit 4:3.

Zum Abschluss der Asien-Reise traf der FC Bayern am Mittwoch auf den FC Liverpool. Es war das letzte Testspiel der Audi-Summer-Tour, bei dem die Bayern in Singapur der Mannschaft um Trainer Jürgen Klopp gegenüberstanden. Wie auch bei den beiden Spielen gegen Manchester City und AS Monaco in der vergangenen Woche handelte es sich nur um ein Freundschaftsspiel, um sich auf die kommende Bundesliga-Saison vorzubereiten – mit Spannung erwartet wurde das Match dennoch. Und auch während des Spiels, das mit einem 4:3-Sieg für die Bayern ausging, blieb die Spannung aufrechterhalten.

Um 13.30 Uhr deutscher Zeit begann das Spiel im The National Stadium in Singapur. Mit folgender Aufstellung starteten die Bayern auf dem Platz: Sommer, Pavard, Kim, Upamecano, Davies, Kimmich, Laimer, Sané, Musiala, Gnabry und Tel.

Sieg für FC Bayern München gegen Liverpool in Singapur

Los ging es mit ordentlich Tempo: Schon in der zweiten Minute schoss Cody Gakpo das erste Tor für Liverpool. Nur zwei Minuten später folgte schon die nächste Torchance, die die Bayern aber abblocken konnten. Nach zwei Eckbällen des FC Bayern kehrte für ein paar Minuten Ruhe in das Spiel ein.

In der 28. Minuten ging die Mannschaft von Jürgen Klopp dann weiter in Führung: Der Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk sorgte für das 0:2. Nur wenige Minuten später holten die Bayern allerdings auf. Gnabry sorgte in der 33. Minute für das 1:2. Nun hatten die Münchner einen Lauf: Leroy Sané glich in der 44. Minute aus. Mit dem Spielstand 2:2 endete die erste Halbzeit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

FCB-Testspiel in Asien: 4:3 gegen Mannschaft von Jürgen Klopp

Sowohl Thomas Tuchel als auch Jürgen Klopp entschieden sich für einige Wechsel nach der Pause. Bei den Bayern kamen Ulreich, de Ligt und Coman für Sommer, Minjae und Sané. Nach einer Gelben Karte für Gakpo von Liverpool ging das englische Team in der 66. Minute mit 3:2 in Führung. Nach einer ruhigen Viertelstunde schaffte Stanišić in der 80. Minuten den 3:3-Ausgleich für die Bayern.

Doch endgültig war der Punktstand noch nicht. In der Nachspielzeit der 91. Minute ging der FCB in Führung: Frans Krätzig traf zum 4:3 und verhalf den Bayern damit zum Sieg.