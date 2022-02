FCB-Trainer Nagelsmann über Ukraine-Krieg: "Bin schockiert und ängstlich"

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat auch beim Bayern-Trainer emotionale Spuren hinterlassen. Er begrüßt das Handeln der Uefa.

Russlands Krieg in der Ukraine überlagert alle gesellschaftlichen Bereiche - auch den Fußball. Beim FC Bayern sollte es in diesen Tagen zwar um das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr, Sky) gehen. Wie Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz erklärte, falle es ihm aber "schwer, in dieser Situation über Fußball zu sprechen".

Die Bilder aus der Ukraine haben das Nervenkostüm des Trainers berührt, das gab der 34-Jährige unumwunden zu Beginn der Pressekonferenz zu. "Ich bin schockiert und ein Stück weit ängstlich, dass so etwas passiert. Und das in einem Land, in dem wir vor gar nicht allzu langer Zeit noch über den Platz gejoggt sind." Am 23. November war der FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League bei Dynamo Kiew angetreten (2:1).

Nagelsmann, der entgegen seiner sonstigen Art einen ernsten Eindruck machte, sagte weiter: "Es sind fürchterliche Bilder, die gerade aus der Ukraine kommen. Ich verurteile den Krieg. Es ist nicht leicht, über Fußball zu sprechen, aber man will seinen Job weiterhin gut machen." Vor allem das Schicksal der Menschen in der Ukraine bereite ihm Sorgen: "Man kommt gerade viel ins Nachdenken und fragt sich, welche Konsequenzen all das haben wird für die Leute."

Die Uefa hat für Nagelsmann "schnell und richtig gehandelt"

Das schnelle Vorgehen der Uefa begrüßt Nagelsmann hingegen ausdrücklich. Der Kontinentalverband gab am Freitag bekannt, dass das Finale der Champions League nicht wie bisher geplant in St. Petersburg stattfinden wird. Statt in Wladimir Putins Heimatstadt wird das Endspiel der Königsklasse Ende Mai in der französischen Hauptstadt Paris ausgetragen werden. Zudem müssen russische und ukrainische Klubs in den laufenden Europacup-Wettbewerben ihre Heimspiele auf neutralem Boden ausrichten. "Ich finde es gut, dass die Uefa da schnell und richtig entschieden hat. Es ist ein gutes Zeichen, dass das schnell passiert ist."