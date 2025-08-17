Ein Maskottchen auf den Spuren der Koks-Partys

Genau genommen haben die Profiklubs die Idee des Maskottchens ja pervertiert. Seiner wahrhaftigen Aufgabe wird es beinahe ausschließlich im Kindersport zugeführt. Da wacht hinter der Torlinie ein mit Füllwatte gestopfter Bernhardiner, am Beckenrand liegt ein Delfin auf dem Trockenen und an der Tartanbahn schlummert eine Biene, deren Flugfähigkeit dezent infrage zu stellen ist. Die Plüschtiere sollen Glück bringen. Und tun sie es mal nicht, können sie wunderbar Tränen trocknen und Trost spenden. Die Maskottchen müssen nicht zwingend auf den ersten Blick etwas mit der Mannschaft zu tun haben. Ein Elefant im Fußballnetz ist genauso wenig eine Seltenheit wie ein Bär am Tenniscourt.

Das immerhin eint die plüschigen Wesen im Profi- und Kindersport. Es gibt Berni, das Maskottchen des FC Bayern. Er ist ein verhaltensauffälliger Bär, der sich gerne unter anderen Lebewesen aufhält. Normalerweise wird ein derartiges Geschöpf von der Landesregierung mit Verweis auf die allgemeine Sicherheit zum Abschuss freigegeben. Der VfB Stuttgart hält sich das Krokodil Fritzle. Bis sich die Schwaben von dem Reptil präsentieren ließen, war es in den betuchten Mercedes-Kreisen vorwiegend als Handtaschen-Aufwertung bekannt.

Die Ausgeburten der Natur sorgen für einen schnellen Euro

Maskottchen im Profisport spenden nur einem Trost: dem Verein. Mit Bären, Krokodilen, Löwen (der beim TSV 1860 München seine Berechtigung hat – Leverkusens Brian the Lion ist dagegen ein wenig aus der Art geschlagen) lässt sich ein Haufen Geld verdienen – und Omas, Opas, Eltern aus der Kroko-Geldbörse ziehen. Selbstverständlich dienen die mehr oder minder putzigen Plüsch gewordenen Ausgeburten der Natur nicht nur als Vehikel für den schnellen Euro bei den Klubs. Sondern auch der Kundenbindung. Auf dass der Geldstrom niemals versiege.

Dementsprechend ist das neue Maskottchen des FC Bayern ein eigentümlicher Anachronismus. Die Münchner hatten sich keinerlei Gedanken gemacht, ob der Kakadu gut zu vermarkten ist. Neuerdings taucht das porzellangefiederte Vieh bei sämtlichen Feierlichkeiten der Fußballer auf. Als die Münchner ihren Supercup-Sieg feierten, war der Vogel mittendrin. Sie hatten ihn aus jenem Nobelrestaurant mitgehen lassen, in dem sie vor wenigen Monaten ihre Meisterschaft gefeiert hatten. Recht viel mehr Schickeria-Maskottchen geht nicht. Porzellan, Nobelrestaurant, München – die Zutaten für eine Koks-Party der 80er oder eben für einen neuen Talisvogel.