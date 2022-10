FC Bayern - SC Freiburg live im TV und Stream: Termin und Übertragung

FC Bayern spielt am 10. Spieltag gegen SC Freiburg. Wo Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen können finden Sie hier. Außerdem gibt es einen Live-Ticker.

Beide Mannschaften konnten zuletzt im internationalen Geschäft punkten und beide Teams stehen aktuell auf Champions-League-Plätzen: Der SC Freiburg spielt am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den Rekordmeister aus München.

Die Elf aus dem Breisgau hat auf dem internationalen Parkett der Europa League bisher eine weiße Weste: Vier Spiele, vier Siege. Zuletzt besiegte man den FC Nantes mit 4:0. Selbiges gilt auch für den FC Bayern, der in der Champions League aus vier Spielen 12 Punkte eintüten konnte. Im letzten Spiel gegen Viktoria Pilsen gewannen die Münchner mit 4:2.

Am selben Tag wie der SC Freiburg und der FC Bayern spielen auch Union Berlin und Dortmund gegeneinander, somit sind die vier bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga an diesem Spieltag untereinander beschäftigt. Wenn Sie sich die Partie zwischen Freiburg und München nicht entgehen lassen möchten, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie: Details zur TV-Übertragung und Live-Stream, einen Live-Ticker, die Bundesliga im Radio sowie Hintergrundinformationen zu beiden Teams - all das finden Sie hier.

Termin und Uhrzeit für FC Bayern München vs. SC Freiburg: Wann ist Anstoß?

Das letzte Sonntagsspiel des 10. Spieltags der Bundesliga ist das zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg. Es wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Spielort ist die Allianz Arena in München.

FC Bayern München gegen SC Freiburg live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Da sich DAZN alle Sonntagsspiele der Bundesligasaison 2022/2023 gesichert hat, läuft auch die Partie München gegen Freiburg nicht im Free-TV. Doch Sie können trotzdem den Spielverlauf live verfolgen: Mit Hilfe eines Live-Tickers und des Bundesligaradios. Beide stellen wir Ihnen später vor. Für die restlichen Spiele in der Bundesliga finden Sie die Infos rund um die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream im hinterlegten Artikel.

Das sind die wichtigsten Eckdaten zur Partie FC Bayern München vs. SC Freiburg:

Spiel: FC Bayern München - SC Freiburg , 10. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 10. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Sonntag, 16. Oktober 2022

Sonntag, 16. Oktober 2022 Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Welche Teams am 10. Spieltag gegeneinander antreten, können Sie unserem Spielplan der 1. Fußballbundesliga entnehmen. Als Alternative zu DAZN hatten wir einen Live-Ticker versprochen, den liefern wir Ihnen auch: So können Sie das Spiel FCB - SCF kostenlos verfolgen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Bayern München gegen SC Freiburg live im Radio

Vielleicht wäre auch das Bundesligaradio genau das Richtige für Sie: Die gesamte Partie München - Freiburg hören Sie komplett kostenfrei im Live-Stream der ARD.

FC Bayern München - SC Freiburg: Bilanz

Die Bilanz der Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg sind kurz erzählt: 45 Spiele, 32 gewann der FC Bayern, vier der SC Freiburg. Zuhause hat Bayern München laut dem DFB noch nie gegen den SC Freiburg verloren.

