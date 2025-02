FC Bayern gegen Celtic: „Das brutalste Champions-League-Aus“

Der FC Bayern München hat sich mit einem Kraftakt in die nächste Runde der Champions League gerettet. Gegen Celtic Glasgow sicherten sich die Münchner durch ein spätes 1:1 im Rückspiel das Ticket für das Achtelfinale. Alphonso Davies wurde dabei zum Matchwinner der Playoffs:

Nach seiner Einwechslung traf der Kanadier in der Nachspielzeit und verhinderte so eine nervenaufreibende Verlängerung. Das Hinspiel in Schottland hatte der FCB mit 2:1 für sich entschieden.

Trainer Vincent Kompany lobte Davies’ Einsatz und betonte dessen starke Reha-Arbeit nach einer Muskelverletzung. Vier Wochen zuvor hatte sich der Linksverteidiger beim 0:3 gegen Feyenoord Rotterdam einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Nun trifft der deutsche Rekordmeister im Achtelfinale entweder auf Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid.

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League 2024/25 findet am Freitag in Nyon (Schweiz) statt.

Pressestimmen zum CL-Playoff-Match zwischen dem FC Bayern und Celtic Glasgow

Emotional reagieren deutsche und schottische Medien angesichts des tapferen Kampfes des Außenseiters. Hier die Pressestimmen:

„Ist das Bayerndusel oder kann das weg? Dem FC Bayern drohte in der Champions League das Aus, zumindest stand eine Verlängerung gegen Celtic kurz bevor. Dann fiel ein ganz spätes Tor und die Münchner stehen im Achtelfinale.“ – Spiegel online

„Last-Minute-Drama! Bayern entgeht Blamage. Bayern München rettet sich gegen Celtic in letzter Sekunde ins Achtelfinale. Alphons Davies hält den Traum vom ‚Finale dahoam‘ am Leben.“ – Sport1

„Dank eines hart erkämpften 1:1 gegen Celtic Glasgow steht der FC Bayern nach einer wenig glanzvollen Vorstellung im Rückspiel der Play-offs der Champions League im Achtelfinale.“ – Kicker

„Champions League: Bayern – Celtic 1:1! Bayern taumelt ins Achtelfinale!“ – Bild

„Seufzer in der Nachspielzeit. Nach einem Gegentor durch den ehemaligen Münchner Nicolas Kühn muss der FC Bayern gegen Celtic ums Weiterkommen zittern. Die Erlösung stellt sich erst mit der letzten Aktion ein.“ – Süddeutsche Zeitung

„Bayern mit Ach und Krach im Achtelfinale. Nach dem Sieg im Hinspiel sollte es für die Bayern eine einfache Pflichtaufgabe gegen den Außenseiter aus Schottland sein. Doch dann geht vieles schief.“ – Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

FC Bayern vs. Celtic: So reagiert die internationale Presse

„Das Champions-League-Abenteuer von Celtic fand ein jähes Ende, als Bayern München in der 94. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2-Gesamtsieg in Deutschland erzielte.“ – BBC (Großbritannien)

„Celtic ist untröstlich: Bayern München zieht mit spätem Sieg ins Achtelfinale der Champions League ein. Alphonso Davies erzielte für die Mannschaft von Vincent Kompany gegen ein tapferes Celtic den Siegtreffer in letzter Sekunde.“ – Mirror (Großbritannien)

„Celtic scheidet durch tragischen Last-Minute-Treffer von Bayern München aus der Champions League aus. Celtic erlebte das grausamste Ausscheiden aus der Champions League, nachdem Alphonso Davies in der letzten Minute der Nachspielzeit in der Allianz Arena den Ausgleich für Bayern München erzielte.“ – The Herald (Großbritannien)

„Das brutalste Champions-League-Aus - Celtics größte Auswärtsleistung zeigt Reife und Wachstum.“ – The Scotsman (Großbritannien)

„Davies vermeidet Katastrophe für Bayern. In der 94. Minute erzielte er Sekunden vor Schluss den Treffer, der die Deutschen ins Achtelfinale der Champions League schoss, wo sie entweder auf Atletico oder Bayer Leverkusen treffen werden.“ – Marca (Spanien)

