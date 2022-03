FC Bayern gegen FCA: Allianz Arena darf wieder voll besetzt werden

Wenn der FC Bayern gegen den FC Augsburg spielt, dürfen in der Allianz Arena wieder alle Plätze besetzt werden. 75.000 Fans sind möglich.

Beim Auswärtsspiel des FC Augsburg am 9. April bei FC Bayern München können in der Allianz Arena erstmals seit Monaten wieder alle Plätze auf den Rängen besetzt werden. Der Rekordmeister und Bundesliga-Spitzenreiter hofft auf 75.000 Zuschauer.

In einer Vereinsmitteilung wird der für den Finanzen zuständige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen so zitiert: "Die Fans sind die Essenz des Fußballs und machen die Spiele in unserem Stadion, insbesondere jetzt in der entscheidenden Phase der Saison, zu etwas Einzigartigem."

Auf Grundlage des bayerischen Kabinettsbeschlusses vom Dienstag entfallen bei Fußballspielen im Freistaat ab diesem Sonntag (3. April) die Zugangs- und Abstandsregeln. In den Stadien ist dann auch das Tragen einer FFP2-Maske nicht mehr verpflichtend.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Allianz Arena war lange nicht voll besetzt

Letztmals war die Allianz Arena am 6. November 2021 beim Münchner 2:1 über den SC Freiburg ausverkauft. Dies war jedoch seit Beginn der Corona-Pandemie wegen der strengen Regeln in Bayern eine Ausnahme.

Zuvor waren 75.000 Zuschauer letztmals beim Augsburger Gastauftritt am 8. März 2020 - dem letzten Spieltag vor der corona-bedingten Saisonunterbrechung - im Stadion des FCB dabei. Damals unterlagen die Schwaben mit 0:2.

Auf die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl warten vor der schweren Reise in die Landeshauptstadt noch zwei Heimspiele: Am Sonntag gastiert der VfL Wolfsburg in Augsburg, drei Tage später der 1. FSV Mainz 05 zum Nachholspiel.

Das Hinspiel gegen die Bayern hatte der FCA überraschend mit 2:1 gewonnen. Mads Pedersen und André Hahn hatten damals bei einem Gegentreffer von Robert Lewandowski den dritten Saisonsieg herausgeschossen.