Harry Kane und sein Traumtor: Einer wie Klaus Augenthaler

Beim 8:0 gegen Darmstadt gelingt dem Engländer nicht nur ein Dreierpack, sondern auch ein Traumtor aus 54 Metern. Das erklärt er so: "Ich habe nur gebetet."

Klaus Augenthaler und Harry Kane haben auf den ersten Blick wenig gemein. Auf dem zweiten eigentlich auch noch nicht: Hier der angelnde Weißbierfreund Auge, knallharter Libero der alten Schule. Dort der abstinente Musterprofi Kane, mitspielende Tormaschine modernster Prägung. Seit Samstagnachmittag haben die beiden aber etwas gemein: Beide erzielten für den FC Bayern ein Weitschusstor, das mit der Bezeichnung "spektakulär" noch etwas zurückhaltend bezeichnet ist.

Im Spiel der Bayern gegen Darmstadt lief die 51. Minute, als Kane nach einem abgewehrten Angriff der Darmstädter kurz hinter der Mittellinie an den Ball kam. Der Engländer sah, dass Lilien-Torwart Marcel Schuhen weit vor dem eigenen Tor stand, zog aus 55 Metern ab – und sah wie die restlichen 75.000 Zuschauer, wie der Ball unter der Latte zum 3:0 einschlug.

Augenthalers Treffer war das "Tor des Jahrzehnts"

Da wurde Erinnerungen wach an Augenthaler, dem 1989 ein ähnliches Tor gelungen war. Gegner war damals Eintracht Frankfurt, bei denen Uli Stein im Tor stand. Augenthaler schnappte sich damals den Ball in der eigenen Hälfte, dribbelte über die Mittellinie und servierte die Kugel über Stein hinweg in den Kasten. Der Treffer wurde später zum "Tor des Jahrzehnts" gewählt – sehr wahrscheinlich ist Kanes Treffer auf der Shortlist zum Tor des Jahres.

Natürlich war Auge auch nach Abpfiff ein Thema. "Mir wurde gesagt, dass er ein ähnliches Tor geschossen hat, das muss ich mir mal ansehen", sagte Kane dazu. Die Idee zu seinem Distanzversuch sei ihm spontan gekommen: "Ich habe gesehen, dass der Torwart in einem komischen Winkel steht und mir gedacht? Warum nicht?" Was er dachte, als der Ball unterwegs war: "Ich habe nur noch gebetet. Ich habe so etwas schon ein paarmal versucht, es hat aber nie geklappt."

Harry Kane schießt dem FC Bayern ein Dreierpack: Wohin mit dem Ball?

Bleibt nur ein Problem: Wohin mit dem Spielball, den Kane wegen seines Dreierpacks behalten darf? Der würde normalerweise einen speziellen Platz bei ihm zuhause bekommen, "aber ich muss erst noch ein Zuhause finden. Ich wohne immer noch im Hotel", sagte Kane. Das läuft dann unter Luxusproblemen.

