Jetzt ist es fix: Sadio Mané verlässt den FC Bayern

Er kam als Hoffnungsträger und geht als Gescheiterter: Sadio Mané verlässt den FC Bayern in Richtung Saudi-Arabien. Wie sein Stern innerhalb eines Jahres sank.

Was war das für ein Trommelwirbel vor einem Jahr, als Sadio Mané zum FC Bayern kam. Der Transfer des Stars vom FC Liverpool kam mit der größtmöglichen Inszenierung daher: Mit der Privat-Cessna ging es für den 30-Jährigen aus dem Urlaubsdomizil Mallorca nach München, vom Rollfeld des dortigen Flughafens per roter Limousine zum Medizincheck. Alles natürlich unter ständiger Begleitung zahlreicher Handykameras. Mané sollte das Gesicht der neuen Bayern werden – und geht nach nur einem Jahr als Gescheiterter.

Wie der FC Bayern bekannt gab, wird der Senegalese den Verein verlassen und künftig in Saudi-Arabien bei Al-Nassr spielen. Der staatlich alimentierte Klub überweist für den 31-Jährigen rund 30 Millionen Euro nach München – es ist in etwa die Summe, die der deutsche Rekordmeister vor einem Jahr an Liverpool sendete, 32 Millionen Euro waren es damals. Schon für die relativ niedrige Ablöse wurde der damalige Kaderplaner Hasan Salihamidzic gefeiert. Nun ist man an der Säbener Straße wohl schon froh, dass man keinen nennenswerten Verlust gemacht hat mit dem bis dato teuersten Ü30-Transfer der Klubgeschichte.

Vor allem nach der WM-Pause befand sich Mané im Sturzflug

War die Hinrunde mit den Bayern noch in Ordnung, befand sich der Stern Manés vor allem nach der WM-Pause im Sturzflug. Wegen einer Verletzung war sein Lebenstraum, die Weltmeisterschaft mit seinem Heimatland Senegal zu spielen, geplatzt; im Kalenderjahr 2023 brachte der Flügelstürmer kaum noch einen Fuß auf den Boden. Nur einen seiner sieben Bundesligatreffer schoss er in der Rückrunde. Negativer Höhepunkt war die Auseinandersetzung mit seinem Mannschaftskollegen Leroy Sané am Rande des Champions-League-Spiels gegen Manchester City. Mané schlug seinem Mitspieler ins Gesicht, wurde kurzzeitig sogar suspendiert.

Auch wenn Mané zu Saisonbeginn noch betont hatte, einen neuen Anlauf bei den Bayern unternehmen zu wollen – das vielzitierte Tischtuch schien da längst zerschnitten zu sein. Wie angekratzt das Nervenkostüm von Afrikas Fußballer des Jahres 2019 war, zeigte eine Szene am Rande der Asien-Tour der Bayern. Als ein Reporter Mané eine Frage stellen wollte, blaffte der Kicker den Journalisten an: "Ihr killt mich jeden Tag und jetzt wollt ihr mit mir reden?" Doch auch innerhalb des Vereins gab es Kritik an Manés Leistung. Bayern-Präsident Herbert Hainer sagte unlängst am Rande der Asien-Tour über den einstigen Star-Einkauf: "Die Saison, die er gespielt hat, war sicherlich nicht zufriedenstellend, weder für ihn noch für uns."

Sehr wahrscheinlich wird Mané künftig mehr Grund zum Jubeln haben, in der unterklassigen Liga in Saudi-Arabien wird der 31-Jährige zu den größten Stars gehören und in einer Mannschaft mit dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo spielen. Das ganz große Rampenlicht wird aber vorerst nicht mehr auf ihn gerichtet sein.

