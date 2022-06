Jetzt ist es fix: Sadio Mané wechselt zum FC Bayern München

Der FC Bayern bekommt seinen Weltstar: Wie der Verein mitteilt, hat Sadio Mané einen Vertrag bis 2025 in München unterschrieben. Wie die Vorstellung abläuft.

Die ganz große Überraschung war es nun nicht mehr, aber nun ist der Transfer endgültig in trockenen Tüchern: Wie der FC Bayern bekannt gab, hat Sadio Mané einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben. Dieser ist bis 2025 datiert, bereits am Dienstag hatte der 30-jährige Senegalese den Medizincheck in München absolviert. Für Mané überweist der FC Bayern eine Sockelablöse von 32 Millionen an den FC Liverpool, diese Summe kann durch Bonuszahlungen auf bis zu 41 Millionen Euro anwachsen. Damit ist Mané der teuerste Ü30-Transfer der Klubgeschichte

Für den zuletzt oft kritisierten Sportdirektor des FC Bayern, Hasan Salihamidzic ist der Transfer ein Erfolg. Der 45-Jährige sagte gegenüber dem TV-Sender Sky: "Auf jeden Fall freuen wir uns alle, sind alle stolz drauf, dass wir so einen großen Spieler, so einen Weltstar nach München holen können." Mané war am Dienstagvormittag in einem Privatjet in München gelandet, eine rote Limousine hatte den Weltstar und seine Begleiter vom Rollfeld abgeholt.

Sadio Mané wird in der Allianz Arena präsentiert werden

Am Mittwoch wird Mané der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt - standesgemäß wird diese in der Allianz Arena stattfinden. Ab 16 Uhr findet im dortigen Pressezentrum statt. Diese große Bühne ist beim FC Bayern den großen Stars vorbehalten: Der ehemalige Trainer Pep Guardiola wurde dort bei seinem Amtsantritt präsentiert, ebenso die Neuzugänge Lucas Hernandez oder Philippe Coutinho.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, wird in der Stellungnahme des Klubs wie folgt zitiert: "Wir sind glücklich, dass wir Sadio Mané für den FC Bayern gewinnen konnten. Er ist dank seiner herausragenden Leistungen und seiner großen Erfolge auf internationalem Top-Niveau seit vielen Jahren ein Spieler, wie es sie nur ganz wenige auf der Welt gibt. Wir sind überzeugt, dass Sadio Mané unseren Fans in den nächsten Jahren mit seiner spektakulären Art zu spielen viel Freude bereiten wird. Er ist ehrgeizig und heiß, weitere Titel zu gewinnen. Mit Spielern wie ihm sind beim FC Bayern alle großen Ziele möglich. Dieses Paket ist sehr, sehr stark."

Mané gab die Blumen an Fans und Verein zurück: "Ich bin sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein. Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Clubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international. Schon während meiner Zeit in Salzburg habe ich viele Spiele des FC Bayern verfolgt – ich mag diesen Club sehr!"

An Mané sind große Erwartungen verbunden, schließlich kann der Außenbahnspieler in seiner Zeit in der Premier League auf starke Statistiken verweisen: In seinen acht Jahren in der englischen Premier League lief er zwei Jahre für den FC Southampton und sechs Jahre für die Reds auf – und traf dabei immer zweistellig. 2019 holte er sich mit 22 Treffern sogar den Titel des Torschützenkönigs.

Richtet klare Worte an Bayern-Torjäger Robert Lewandowski: Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Foto: Thomas Frey, dpa

Salihamidzic über Bonus-Zahlungen: "Die Spartak-Moskau-Klausel hat Liverpool akzeptiert"

Gegenüber der Sportbild sprach Salihamidzic über die Verhandlungen mit dem FC Liverpool. Diese hatten recht holprig begonnen. Die Times hatte davon berichtet, dass der FC Bayern teils kuriose Bonuszahlungen angeboten habe - etwa diese, dass zusätztliches Geld fließen würde, sofern Mané Weltfußballer wird oder der FC Bayern dreimal die Champions League gewinnen würde. Salihamidzic sagte dazu: "Bei unserem Einstiegsangebot gab es Boni-Modelle, die von der einen oder anderen Seite zunächst belächelt wurden." Der russische Klub Spartak Moskau hatte sich über soziale Netzwerke darüber lustig gemacht. Salihamidzic nahm im Interview dazu Stellung: "Die inzwischen sogenannte ‚Spartak-Moskau-Klausel‘ wurde von Liverpool akzeptiert – so abwegig konnte sie also nicht sein."

Für den weiter abwanderungswilligen Robert Lewandowski bedeutet der Mané-Transfer aber nicht, dass der Pole seinerseits zum FC Barcelona wechseln darf. "Unsere Haltung ist in dieser Angelegenheit klar: Robert hat Vertrag bis zum Sommer 2023." Ein möglicherweise deutlich höheres Angebot des FC Barcelona, zu dem der polnische Nationalspieler gerne schon in dieser Transferperiode wechseln würde, werde daran nichts ändern. "Damit beschäftige ich mich nicht", sagte Salihamidzic. "Ich rechne damit, dass wir Robert am 12. Juli an der Säbener Straße zum Training sehen." (eisl)