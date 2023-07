FC Bayern kündigt Zusammenarbeit mit Discounter an

Nach dem Ende der Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways hat der Rekordmeister nun einen neuen Partner präsentiert. Unter anderem kooperiert er mit einer Lidl-Eigenmarke.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der FC Bayern und Qatar Airways ihre Zusammenarbeit beenden. Der laufende Sponsorenvertrag, der am 30. Juni endete, wird nicht verlängert. Nun hat der FC Bayern die Zusammenarbeit mit einem neuen Partner verkündet. Der FC Bayern wird mit Unternehmen der Schwarz Gruppe kooperieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

FC Bayern und Lidl-Wasser kooperieren

"In den kommenden Jahren werden die Lidl-Eigenmarke Saskia Mineralwasser, PreZero sowie die IT-Produkte XM Cyber und STACKIT zu Partnern des deutschen Rekordmeisters", heißt es auf der Webseite des FC Bayern. "Wir freuen uns, dass die Unternehmen der Schwarz Gruppe PreZero, STACKIT und XM Cyber Partner des FC Bayern werden. Darüber hinaus sind wir glücklich über unsere neue Getränkekooperation mit Saskia Mineralwasser", sagte Andreas Jung, Marketingvorstand des Vereins. Die Zusammenarbeit sei langfristig ausgerichtet.

FC Bayern: Was bedeutet Zusammenarbeit mit Schwarz Gruppe?

Den Platz auf dem Arm der Bayern-Trikots, auf dem bislang das Logo von Qatar Airways zu sehen war, wird aber wohl keine der Marken bekommen. PreZero, einer der führenden Umweltdienstleister in Europa, ist bereits seit drei Jahren für die Entsorgung in der Allianz Arena verantwortlich und wird künftig die gesamte Abfallwirtschaft an den Standorten des FC Bayern übernehmen. Ziel dabei sei es, Wertstoffkreisläufe Schritt für Schritt zu schließen und somit Recyclingquoten zu verbessern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das Mineralwasser der Lidl-Eigenmarke Saskia, das von der Schwarz Produktion hergestellt wird, wird künftig an die Allianz Arena sowie alle Vereinsstandorte geliefert. Mit dem Cloudangebot STACKIT und dem Cybersecurity-Dienstleister XM Cyber unterstützen die Unternehmen der Schwarz Gruppe den FC Bayern, die Digitalisierung voranzubringen.

Lesen Sie dazu auch