"Bayern duselt sich zum Sieg in Kopenhagen": Die Pressestimmen

Der FC Bayern hat auch sein zweites Gruppenspiel in der Champions League gewonnen. Die Presse spricht von einem schwachen Rekordmeister und dem Top-Talent Mathys Tel.

Zweiter Sieg im zweiten Gruppenspiel: Nach dem 4:3-Sieg gegen Manchester United gewann der FC Bayern am Dienstag 2:1 (0:0) beim FC Kopenhagen. Nationalspieler Jamal Musiala und der eingewechselte Mathys Tel sorgten mit ihren Toren in der 67. und 83. Minute für den Erfolg, nachdem Lukas Lerager Kopenhagen in der 56. Minute zunächst in Führung brachte. Der deutsche Rekordmeister ist damit seit 36 Gruppenspielen in der Champions League ungeschlagen.

FC Bayern - Kopenhagen: Pressestimmen zur Champions League aus Deutschland

"Joker Tel sichert schwachen Bayern den Sieg in Kopenhagen. Der FC Bayern spielte in Kopenhagen lange ohne Tempo und Ideen. Dann gelang Jamal Musiala mit einer Einzelaktion der Ausgleich, ehe wieder mal Mathys Tel traf." - Spiegel

"Der deutsche Rekordmeister gewinnt mit 2:1 beim FC Kopenhagen und kann sich bei Schlussmann Sven Ulreich bedanken. Mit einer Glanzparade kratzt der Torwart des FC Bayern in der letzten Sekunde einen von Eric Maxim Choupo-Moting abgefälschten Ball von der Linie." - Bild

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Trainer Thomas Tuchel beweist in Kopenhagen das richtige Händchen. So kommt der FC Bayern nach Rückstand noch zu einem Erfolg in Dänemark. Eine Einzelaktion und Thomas Müllers Übersicht bringen den Erfolg." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Der FC Bayern München ist in der Champions-League-Gruppenphase einfach nicht zu schlagen. Mathys Tel wird zum Matchwinner, Harry Kane enttäuscht." - Sport1

"Bayern München gewinnt mit Ach und Krach beim FC Kopenhagen. Am Ende hält Sven Ulreich den Sieg fest." Spox

Lesen Sie dazu auch

"Geniestreich und Tel-Tor: Bayern duselt sich zum Sieg in Kopenhagen. Der FC Bayern behielt im zweiten Champions-League-Gruppenspiel beim FC Kopenhagen mit 2:1 die Oberhand - und profitierte dabei einmal mehr von Top-Talent Mathys Tel." - Eurosport

"Ein Geniestreich von Jamal Musiala, ein frecher Hüftschwung von Thomas Müller - und ein Siegtreffer von Mathys Tel: Die Bayern müssen auch in Kopenhagen wieder einen Rückstand aufholen, siegen aber nach hartem Kampf mit 2:1." - Süddeutsche Zeitung

Internationale Pressestimmen zum Spiel FC Bayern - Kopenhagen

"Bayern München entgeht der Überraschung und schafft es, in Kopenhagen zurückzukommen." - Marca (Spanien)

"Harry Kane geht in der Champions League leer aus, aber Bayern München übersteht den frühen Schock und schlägt den FC Kopenhagen." - Daily Mail (England)

"Der FC Kopenhagen schneidet zu Hause in der Champions League gut ab, und gegen Bayern München selbst war die Mannschaft erneut einem großen Ergebnis nahe." - Berlingske (Dänemark)

"Bayern München hat gegen Kopenhagen große Probleme, aber angeführt von Routinier Müller holt er sich die drei Punkte." - La Gazzetta dello Sport (Italien)