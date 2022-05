Laut Kicker-Bericht: FC Bayern holt Rechtsverteidiger Mazraoui

Der FC Bayern hat offenbar den ersten Spieler für die neue Saison geholt: Von Ajax Amsterdam soll Noussair Mazraoui kommen. Das wäre ein Signal an einen anderen Bayern-Profi.

Der FC Bayern hat nach Informationen des Kicker die erste Neuverpflichtung für die neue Saison bekannt gegeben: Vom niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam kommt demnach Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui nach München. Der 24-jährige Nationalspieler Marokkos ist ablösefrei, weil sein Vertrag zum Saisonende ausläuft. Der offensivstarke Außenbahnspieler soll demnach einen Vier-Jahres-Vertrag bis Sommer 2026 erhalten. Eine Bestätigung der beiden Vereine steht noch aus.

Bereits seit Wochen wurde über den Transfer des Profis spekuliert, der aus der Ajax-Jugend stammt und im Februar 2018 sein Liga-Debüt für die erste Mannschaft des niederländischen Rekordmeisters gegeben. Seither kam Mazraoui auf 92 Spiele in der Eredivisie, in denen ihm sechs Tore und vier Assists gelangen. Vor allem in der Champions League ging der Stern des Außenspielers auf: Dort kommt er in bislang 27 Partien auf drei Tore und zwei Vorlagen und war Teil des Teams, das 2019 bis ins Halbfinale der Königsklasse vorgestoßen war.

An Mazraoui sollen auch Barca und Manchester interessiert gewesen sein

Der Transfer ist, obwohl keine Ablösesumme fällig wird, nicht gerade ein Schnäppchen. Denn für Mazraoui, der in den Niederlanden geboren ist und für die Nationalmannschaft Marokkos aufläuft, wird nicht nur ein millionenschweres Handgeld, sondern auch ein Grundgehalt von etwa acht Millionen Euro fällig. Zugleich ist die Zusage des Kickers ein Erfolg für Kaderplaner Hasan Salihamidzic: Denn an dem 24-Jährigen sollen auch der FC Barcelona und Manchester United, das in der kommenden Saison vom aktuellen Ajax-Coach Erik ten Hag (von 2013 bis 2015 Trainer des FC Bayern II) trainiert wird, interessiert gewesen sein.

Als wahrscheinlich gilt, dass Mazraoui nicht der letzte Ajax-Spieler ist, der in diesem Sommer aus Amsterdam nach München wechseln wird: Der Transfer von Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch soll ebenfalls auf der Zielgeraden sein. Allerdings würde für den 19-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, eine Ablösesumme fällig werden.

Benjamin Pavard (l) vom FC Bayern München sieht sich in der zentralen Abwehrposition am stärksten. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Mazraoui-Transfer ist ein Signal an Pavard

Mit dem Transfer scheinen die Tage, an denen Benjamin Pavard der etatmäßige Rechtsverteidiger der Bayern ist, gezählt zu sein. Das kommt dem Franzose aber ohnehin gelegen: Er sieht sich lieber in der Innenverteidigung und soll dort auf die Planstelle von Niklas Süle rücken, der den Verein nach der Saison in Richtung Dortmund verlässt. Mit den Offensivqualitäten Pavards auf rechts hinten waren die Macher des Bayern ohnehin nur bedingt zufrieden. (eisl)

