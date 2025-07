Der FC Bayern bekommt seinen Wunschspieler Luis Diaz - aber keinen Torjäger

Mit der wohl kürzesten Ruhephase aller Zeiten startet der FC Bayern am Montag mit der Vorbereitung auf die neue Saison: Exakt 23 Tage nach dem Aus bei der Klub-WM gegen Paris St. Germain bittet Trainer Vincent Kompany seine Stars zum Antreten. An neue Gesichter müssen sich die Fans aber (noch) nicht gewöhnen. Mit Tom Bischof und Jonathan Tah sind nur die bisherigen Neuzugänge dabei, die auch in den USA schon für die Bayern am Ball waren. Einer wird aber wohl bald zum FCB-Tross stoßen: Luis Diaz. Um den kolumbianischen Stürmer buhlte Sportvorstand Max Eberl seit Wochen. Nachdem zuletzt schon eine Einigung mit dem Spieler erzielt wurde, willigte nun offenbar auch der FC Liverpool, Diaz‘ aktueller Verein, in den Deal ein. Wie Bild und Kicker berichten, fließen rund 75 Millionen Euro an den englischen Meister.

Diaz, der sich mit den Reds derzeit noch auf der Asien-Tour befindet und in Tokio weilt, soll dafür bis 2029 beim FC Bayern unterschreiben. Ein Medizincheck samt Vertragsunterschrift soll in den kommenden Tagen erfolgen. Geht alles wie erwartet über die Bühne, wird der 28-jährige Angreifer der drittteuerste Bayern-Spieler der Geschichte, hinter Verteidiger Lucas Hernandez (für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid) und dem Rekordtransfer Harry Kane, der vor zwei Jahren für 100 Millionen Euro aus Tottenham in den Freistaat wechselte.

Eine Tormaschine ist Luis Díaz nicht - der Kolumbianer hat andere Qualitäten

Eine ähnliche Torquote wie von Kane ist von Diaz aber nicht zu erwarten: Der Angreifer, der am liebsten auf der linken Außenbahn spielt, gilt als belastbarer Arbeiter, der auch viele Vorlagen liefern soll. Die Ausbeute von 13 Ligatreffern in der vergangenen Saison ist sein Bestwert in England gewesen, dazu kamen aber auch sieben Vorlagen. In der Saison davor lag die Quote bei acht Treffern und sechs Vorlagen. Diaz, der nicht nur auf den Außenbahnen, sondern auch im Zentrum eingesetzt werden kann, war in den vergangenen beiden Jahren aber kaum verletzt, kommt auf 37 und 36 von 38 möglichen Ligaspielen – auch das ist ein wesentlicher Faktor in der Bayern-Offensive, in der Leroy Sané und Thomas Müller weg sind und sich mit Kingsley Coman ein anfälliger Spieler im Kader findet. Geht alles nach Plan vonstatten, könnte Diaz bereits am Samstag (15.30 Uhr) im ersten Text gegen Olympique Lyon sein Debüt geben.

Thomas Müller wechselt „über den großen Teich“ wohl zu Vancouver

Stichwort Müller: Der meldete sich am Wochenende auf besondere Weise zu Wort. Ein Clip, den er in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, zeigt ihn zusammen mit seinem Bruder Simon und seinem Vater Gerhard. Die Herren Müller ließen sich an der Isar filmen und stellten so eine Szene aus der TV-Serie „Münchner Geschichten“ von Helmut Dietl nach. In der sinnieren „der Tscharlie“ und seine Spezln über den bevorstehenden Abschied. „Schee wars“ befand damals der Tscharlie und 50 Jahre später der Müller Thomas. „25 Jahre FCB. Schee war´s jeden Tag“, befindet die Vereinsikone. Und weiter: „Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Übermorgen ist Montag. Und dann ist auf einmal alles vorbei. Und dann geht‘s über den großen Teich.“ Am Ende reitet Müller auf einem Pferd...nein, nicht in den Sonnenuntergang. Aber zumindest durch eine Feld.

Mittelfristig geht es für Müller aber eben „über den großen Teich“, was darauf schließen lässt, dass der bald 36-Jährige sich für einen neuen Verein entschieden hat, der auf dem nordamerikanischen Kontinent liegt. Allerdings soll das Rennen nicht, wie erwartet, der Partnerverein des FC Bayern, der Los Angeles FC gemacht haben. Vielmehr soll es Müller nach Kanada ziehen. Bei den Vancouver Whitecaps soll Müller eine neue Herausforderung suchen. Mit Axel Schuster arbeitet ein Deutscher dort als Sportdirektor. Der 53-Jährige war zuvor bei bei Mainz und Schalke in der Verantwortung.