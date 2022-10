Bayern gegen Mainz 05 live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Der FC Bayern empfängt den FSV Mainz in der Fußballbundesliga. Alle Informationen zum Spiel wie Übertragung in TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Nach dem Sieg gegen den FC Barcelona steht der FC Bayern München bereits als Gruppensieger in der Champions League fest, während es für den FSV Mainz 05 in der Europa League nicht ganz so optimal läuft: Zwei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage reichen nach dem sechsten Spieltag nur für Platz drei.

In der Bundesliga sind die beiden Vereine mit 22 Punkten und 18 Punkten nach elf Spieltagen auf den Plätzen zwei (FC Bayern München) und sechs (FSV Mainz 05). Das kommende Spiel der beiden Vereine könnte man auch als Generalprobe für das Achtelfinale im DFB-Pokal betrachten, das Anfang Februar 2023 stattfinden wird.

Wann die Mainzer im Rahmen des Bundesligaspielplans der Saison 2022/23 nach München reisen müssen, wo die Partie im TV und Stream übertragen wird sowie einen Live-Ticker und das Bundesligaradio finden Sie hier.

Termin und Uhrzeit für FC Bayern München gegen Mainz 05: Wann ist Anstoß?

Das Spiel Bayern - Mainz ist für heute, 29. Oktober 2022 um 15.30 Uhr terminiert. Es ist ein Samstagsspiel und damit findet die Partie zur Fußball-Primetime statt.

FC Bayern München vs. Mainz 05 live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Bundesligaspiele im Free-TV bilden eher die Ausnahme, wie auch die Partie Bayern München vs. Mainz bestätigt: Spiele am Samstag, 15.30 Uhr, werden in der Bundesligakonferenz von Sky gezeigt und sind damit nur über Pay-TV zu empfangen. Wie Sie trotzdem auf dem Laufenden bleiben können und wo Sie das Bundesligaradio finden, verraten wir Ihnen weiter unten. Wenn Sie sich insgesamt für die Übertragung der Bundesliga interessieren, finden Sie eine Übersicht in unserem Artikel "1. Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream: Welcher Sender überträgt was?".

Alle Informationen zum Spiel FC Bayern München - FSV Mainz 05 zusammengefasst:

Spiel: FC Bayern München gegen Mainz 05 , 12. Spieltag der Bundesliga 2022/23

gegen , 12. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 29. Oktober 2022

Samstag, 29. Oktober 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Wow

FC Bayern München - Mainz 05: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Wir halten natürlich unser Wort und geben Ihnen hier die erste Alternative, um das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FSV Mainz 05 verfolgen zu können - kostenlos. Zunächst können wir Ihnen unseren Live-Ticker ans Herz legen, mit dem Sie alle Bundesligaspiele auf Ihr internetfähiges Gerät holen können.

FC Bayern München gegen Mainz 05 live im Radio

Sind Sie eher ein Fan von Audioübertragungen? Dann empfehlen wir das Bundesligaradio der Sportschau. Dort haben Sie die Wahl zwischen Einzelspiel Bayern München vs. Mainz und der Bundesligakonferenz.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Bilanz

Schaut man sich die Bilanz der bisherigen Partien FC Bayern München - FSV Mainz 05 an, ergibt sich zunächst ein recht eindeutiges Bild. Laut DFB gewannen die Münchner 26 der insgesamt 35 Partien, nur sechs Mal war der FSV Mainz erfolgreich. Betrachtet man nur die letzten vier Bundesligaspiele, ist die Bilanz deutlich ausgeglichener: Die Spiele in München gewann der FCB, die Spiele in Mainz der FSV.

