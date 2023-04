FC Bayern - Manchester City live im TV und im Stream: Übertragung des CL-Viertelfinales

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League 22/23 trifft der FC Bayern München auf Manchester City. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Datum und Uhrzeit gibt es hier.

Beim Duell zwischen dem FC Bayern München und Manchester City wird es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola kommen, der von 2013 bis 2016 Teamchef bei den Münchnern war. Im Anschluss wurde der Spanier Trainer von Manchester City. So viel Kontinuität auf dem Trainerposten hatte der deutsche Rekordmeister in den letzten Jahren nicht: Nach der Entlassung von Julian Nagelsmann ist nun der erfahrene Thomas Tuchel Trainer beim FC Bayern München. Mit dem FC Chelsea konnte Tuchel in der Saison 20/21 schon einmal die Champions League gewinnen.

Alle Informationen zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Man City rund um Übertragung der Champions League im TV und Stream, das Datum sowie die Uhrzeit der Partie haben wir hier für Sie.

Viertelfinale FC Bayern gegen Manchester City in der Champions League 2022/23: Datum und Uhrzeit

Wie dem Spielplan der Champions League 2022/23 zu entnehmen ist, findet das Rückspiel zwischen Bayern München und Manchester City am 19. April 2023 in der Fußball Arena München statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Zwischen Hin- und Rückspiel bleibt den beiden Top-Vereinen keine lange Verschnaufpause. Sowohl Manchester City um Pep Guardiola, als auch Bayern München um Neu-Trainer Thomas Tuchel wollen unbedingt in das Halbfinale einziehen, um sich am Ende der Champions-League Saison 2022/23 mit dem Henkelpott feiern lassen zu können.

Rückspiel FC Bayern vs. Manchester City: Die Übertragung der Champions League im TV und Stream

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und Manchester City läuft nicht im Free-TV. Sämtliche Spiele der Champions League 22/23 laufen ausschließlich bei den Streamingdiensten Amazon Prime sowie bei DAZN. Bei Amazon Prime gibt es immer nur ein Spiel am Dienstag zu sehen, während DAZN alle übrigen CL-Spiele zeigt. Das Rückspiel am 19. April läuft ausschließlich bei DAZN. Ein Abonnement, um unter anderem die Spiele der Champions League schauen zu können, kostet 24,99 Euro.

Wir haben Ihnen eine Übersicht dazu bereitgestellt, wo und wann Sie das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester City verfolgen können:

Rückspiel : Bayern München gegen Manchester City , Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23

gegen , Viertelfinale der 2022/23 Datum: Mittwoch, 19. April 2023

Mittwoch, 19. April 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Fußball Arena München

Fußball Arena Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Viertelfinale Manchester City - FC Bayern München

Auch wenn Sie über kein DAZN-Abonnement verfügen, können Sie das Spiel selbstverständlich verfolgen. Mit dem Live-Ticker der UEFA Champions League sind Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen somit kein Tor.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Bayern und Manchester City in der Champions League 2022/23: Wie lief die Saison?

Die Bilanz des FC Bayern München in der diesjährigen Champions League Saison 2022/23 könnte nicht besser sein. Acht Siege aus acht Spielen nach dem Weiterkommen gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain im Achtelfinale lassen die Münchner mit viel Selbstvertrauen in Richtung Viertelfinale blicken. Dort wartet der amtierende englische Meister Manchester City, der mit fünf Siegen und drei Unentschieden in das Viertelfinale eingezogen ist. Zuletzt hatte das Team aus England den RB Leipzig im Achtelfinale bezwungen.