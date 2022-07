FC Bayern - Manchester City: Übertragung des Testspiels im TV und Stream

Der FC Bayern und Manchester City treffen heute im Rahmen eines Freundschaftsspiels aufeinander. Hier erfahren Sie alles zur Testspiel-Übertragung im TV und Stream.

Im Rahmen mehrere Freundschaftsspiele ist der FC Bayern derzeit unterwegs. Der nächste Termin dürfte dabei für Fans von ungewöhnlich großem Interesse für ein reines Freundschaftsspiel sein. Denn beim nächsten Gegner handelt es sich um den derzeitigen englischen Meister Manchester City.

Das Spiel zwischen dem deutschen und dem englischen Meister verspricht ein echter Knaller zu werden. Zur Freude der Fans wird das Spiel auch im Fernsehen zu sehen sein. Hier erhalten Sie alle Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und Stream.

Testspiel FC Bayern gegen ManCity: Termin und Uhrzeit

Das Spiel zwischen den beiden Schwergewichten der Fußball-Welt findet heute am Sonntag, dem 24. Juli, statt. Nach deutscher Zeit ist allerdings um 1 Uhr morgens Anpfiff. Grund für den gewöhnungsbedürftigen Termin ist, dass das Spiel im Rahmen der USA-Tour abläuft, in der die beiden Vereine eine Reihe von Freundschaftsspielen absolvieren. Gespielt wird dieses Mal in Green Bay, welches im Bundesstaat Wisconsin liegt.

FC Bayern - Manchester City: Testspiel-Übertragung im TV und Stream

Wer das Spiel im Fernsehen sehen möchte, kann aber trotz der Uhrzeit beruhigt sein. Im deutschen Fernsehen wird es am Nachmittag zu sehen sein. Die re-live-Übertragung beginnt um 14 Uhr. Das Spiel ist in Deutschland im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Auf Sport1 wurde bereits das erste Spiel der Bayern auf ihrer USA-Tour übertragen. Gespielt wurde gegen D.C. United, gegen den der deutsche Rekordmeister mit 6:2 gewann.

Wer das Spiel FC Bayern gegen Manchester City lieber im Stream schauen möchte, der kann ebenfalls auf das Angebot von Sport1 zurückgreifen. Im Online-Stream Sport1 Live wird das Spiel ebenfalls ab 14.00 Uhr übertragen werden. Damit kommen die Freunde des Profi-Fußballs noch vor dem Beginn der neuen Bundesligasaison am 5. August auf ihre Kosten.

Re-Live-Übertragung des Spiels:

Free-TV: 14.00 Uhr, Sport1

Stream: 14.00 Uhr, Sport1 Live

FC Bayern München vs. Manchester City: Bilanz des Matches

Das Spiel zwischen dem deutschen Rekordmeister FC Bayern und dem derzeitigen englischen Meister Manchester City ist für Fans ein seltener Genuss. Normalerweise treffen die beiden Traditionsvereine in der Champions League aufeinander. Dort musste zuletzt der FC Bayern eine Niederlage gegen Manchester City im Jahr 2014 in Kauf nehmen. Seitdem sind die beiden Vereine nur ein einziges Mal in einem Freundschaftsspiel aufeinandergetroffen, welches der FC Bayern mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

Dieses Mal ist das Freundschaftsspiel zwischen den beiden Vereinen durchaus nicht ohne eine gewisse Bedeutung für den FC Bayern. Es ist das erste Spiel gegen einen internationalen Top-Verein, seitdem Robert Lewandowski seinen Wechsel bekanntgegeben hat.

Außerdem ist Pep Guardiola, der Trainer, mit dem der FC Bayern so große Erfolge verbuchen konnte, jetzt der Coach von Manchester City. Es gilt also trotz dessen, dass es sich um ein Freundschaftsspiel handelt, für den FC Bayern auch darum, sich zu beweisen. Ohne einen ihrer großen Stars und gegen den alten Trainer gilt es, zu zeigen, warum die Bayern bereits zehn Jahre in Folge deutscher Meister sind.