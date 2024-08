Müller stützt ausgebooteten Goretzka: „Er ist einer von uns“

Wenn das Lob sogar vom gegnerischen Trainer kommt, hat ein Spieler in den 90 Minuten auf dem Platz wohl einiges richtig gemacht. Ulms Trainer Thomas Wörle hob nach dem 0:4 gegen die Bayern die mutige Herangehensweise seiner Mannschaft heraus, die auch nach dem frühen 0:2-Rückstand nicht aufgesteckt habe: „Die Jungs haben alles auf dem Platz gelassen, was sie hatten.“ Zugleich könne man von der cleveren Verhaltensweise der Bayern noch einiges lernen – besonders deutlich sei das am Beispiel von Thomas Müller geworden, dessen Doppelpack (12./14.) das Spiel nach einer Viertelstunde faktisch entschieden habe. „Wahnsinn. Wahninn, wie clever er das macht, wie clever er sich bewegt.“ Auch vom eigenen Trainer Vincent Kompany erhielt der bald 35-jährige Angreifer Blumen: „Wir haben viel hingearbeitet für dieses Spiel, aber es braucht Spieler wie Thomas, die dieses Gefühl weitertragen. Er spielt das Spiel hier, als ob es ein Champion-League-Finale wäre.“

Tatsächlich war es kein glanzvoller, aber dennoch ein überzeugender Sieg der Bayern beim Zweitligaaufsteiger. Stellenweise taten die Münchner nicht mehr als nötig war, behielten aber stets die Kontrolle über die Partie gegen den SSV. Die Treffer von Coman und Kane besiegelten den Erfolg der Münchner. Und Müller? Der rühmte die Arbeit des neuen Trainers, dessen Handschrift schon zu erkennen gewesen sei: viel Bewegung, frühes Pressing, viel Spielkontrolle. Auch wenn noch nicht alles fehlerfrei sei, sei „schon ein deutlicher Unterschied zu erkennen“, so Müller im ZDF.

Leon Goretzka scheint keine Perspektive mehr beim FC Bayern zu haben

Wenig erbaulich dürfte der Abend für Leon Goretzka gewesen sein. Der 29-Jährige, der schon im Test gegen Tottenham 90 Minuten auf der Bank schmorte, hat bei den Bayern keine Perspektive mehr. Gegen Ulm reichte es nicht einmal mehr, um in den Kader zu rutschen – eine überdeutliche Ansage. Sportvorstand Max Eberl sagte vielsagend: „Wir haben von großer Leistungsstärke gesprochen, die wir im Kader haben. Jeder Spieler muss für sich entscheiden, wie er damit umgeht.“ Innerhalb der Mannschaft genießt Goretzka weiterhin Anerkennung. Joshua Kimmich fühlte mit ihm: „Wir alle wissen, dass wir sehr, sehr gute Freunde sind. Dementsprechend tut es mir für ihn ein bisschen leid.“ Thomas Müller rühmte die Einstellung des Mittelfeldspielers, der sich auch jetzt in dieser Situation nicht hängen lasse und betonte: „Leon ist einer von uns. Ich glaube, er zeigt uns als Spieler, wie wichtig wir ihm sind, und das ist gegenseitig genauso da.“ Wie lange Goretzka aber noch tatsächlich einer der Bayern ist, ist mehr als fraglich. Atlético Madrid und die SSC Neapel sollen interessiert sein.

Tore: 0:1, 0:2 Müller (12. ,14.), 0:3 Coman (79.), 0:4 Kane (90.+3) Zuschauer: 17.400