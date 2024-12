Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 24/25

Im DFB-Pokal der Saison 2024/25 erhalten Mannschaften aus den unteren Ligen auch dieses Jahr die Chance, sich mit den großen Klubs des deutschen Fußballs zu messen. Zu den Top-Klubs zählen hierbei auch der FC Bayern München und Bayer Leverkusen – zwei Vereine, die nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League regelmäßig für Aufsehen sorgen.

Der FC Bayern, als unangefochtener Rekordmeister und dominierendes Team im deutschen Fußball, gilt bei fast jedem Aufeinandertreffen als der Favorit, den es zu besiegen gilt. Doch auch Bayer Leverkusen hat sich in jüngster Vergangenheit als ernst zu nehmender Gegner erwiesen. So gelang es den Leverkusenern, als erster Klub seit Jahren die langjährige Siegesserie der Bayern in der Bundesliga zu durchbrechen und sich die Meisterschaft zu sichern – und das sogar ohne eine einzige Niederlage in der gesamten Saison.

Nun stehen sich die beiden Top-Klubs im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. Beide Mannschaften sind in allen drei großen Wettbewerben vertreten: in der Bundesliga, der Champions League und natürlich im DFB-Pokal. Das bevorstehende Pokal-Duell wird für eines der beiden Teams das Ende des Traums von allen drei Titeln bedeuten, denn schon im Achtelfinale ist für einen der beiden Schluss.

Doch wann findet das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen im Achtelfinale: Termin, Anstoß und Spielort

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 wird das Achtelfinal-Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen am Dienstagabend, 3. Dezember 2024, ausgetragen. Das Spiel findet in der Allianz Arena in München statt, der Heimspielstätte des FC Bayern. Die 2005 eröffnete Fußballarena bietet auch am Dienstag Platz für bis zu 75.000 Zuschauer. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

FC Bayern vs. Bayer 04 live im Free-TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 wird meist über Pay-TV-Anbieter geregelt. Doch die Partie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen wird im Free-TV übertragen. Das vermeintliche Highlight im Achtelfinale ist somit kostenlos für alle verfügbar – sowohl im Fernsehen als auch im Stream. Die ARD übernimmt die Übertragung und strahlt das Spiel nicht nur im TV aus, sondern auch im Live-Stream auf ihrer Website.

Kommentator des Spiels ist im Ersten der Reporter Tom Bartels. Damit müssen TV-Zuschauer nicht zwingend auf ein kostenpflichtiges Abonnement bei Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen, welcher die Rechte an allen DFB-Pokal-Spielen besitzt und diese live überträgt.

Hier ist ein Überblick aller wichtigen Infos des Pokalspiels:

Spiel: FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen, DFB-Pokal 24/25, Achtelfinale

Datum: 3. Dezember 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ARD

München gegen Leverkusen im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Der FC Bayern und Bayer Leverkusen standen sich laut fussballdaten.de als etablierte Bundesligisten schon unzählige Male gegenüber. Im DFB-Pokal spricht die Bilanz jedoch klar für den FC Bayern: Von sieben Begegnungen gewann Bayern sechs, Leverkusen nur eine. Die Torbilanz lautet 20:10 zugunsten der Münchener. Das letzte DFB-Pokal-Duell fand im Mai 2020 im Finale in Berlin statt, wo sich der FC Bayern mit 4:2 durchsetzte und den Titel sicherte – zugleich der letzte Pokalsieg der Bayern.