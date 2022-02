Der FC Bayern soll Interesse an Ridle Baku haben

Der deutsche Rekordmeister sondiert offenbar den Markt für Verstärkungen. Neben dem Wolfsburg soll ein Franzose in den Fokus geraten sein.

Mit den Leistungen von Benjamin Pavard auf der rechten Abwehrseite scheint man beim FC Bayern nicht so recht zufrieden zu sein. Vom Franzosen, der sich selbst eher als Innenverteidiger denn als Außenbahnspieler sieht, wird vor allem in der Offensive mehr erwartet. Dem Vernehmen nach hat der deutsche Rekordmeister nun einen Spieler aus der Bundesliga für die Position im Auge: Ridle Baku vom VfL Wolfsburg.

Der 23-Jährige ist Stammspieler beim VfL Wolfsburg und schaffte es in der vergangenen Saison auch wegen seiner Offensivstärke in die deutsche Nationalmannschaft. Im DFB-Dress kommt er bislang auf vier Spiele, in denen ihm ein Tor gelang. Auch wenn er sich in der aktuellen Saison wie die gesamte Wolfsburger Mannschaft eine Formkrise nimmt, scheint der FC Bayern laut Calciomercato.com ein Auge auf den ehemaligen Mainzer geworfen zu haben.

Schon 2020 soll der FC Bayern an Baku dran gewesen sein

Das Interesse der Münchner an Baku ist nicht neu: Schon im Sommer 2020 spielte Baku bei den Kaderplanern des Rekordmeisters eine Rolle. Letztlich holte sich der FC Bayern Bouna Sarr von Olympique Marseille, während Baku von Mainz zum VfL Wolfsburg wechselte. Die damalige Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro sollte sich für die Niedersachsen angesichts der sportlichen Entwicklung Bakus längst ausgezahlt haben, während Sarr eher als Flop gilt.

Macht der FC Bayern bei Baku Ernst, dürfte das nicht billig werden: Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis 2025, seinen Marktwert taxiert der Branchendienst transfermarkt.de mit 25 Millionen Euro. Das dürfte der Preisvorstellung der Wolfsburger für einen ihrer besten Spieler recht nahe kommen.

Offenbar im Fokus des FC Bayern: Michael Olise (rechts) von Crystal Palace. Foto: Witters

Michael Olise soll ebenfalls im Fokus des FC Bayern stehen

Baku ist aber nicht der einzige Spieler, der beim FC Bayern hoch im Kurs steht. Laut einem Bericht der Sun ist auch Michael Olise ein Thema beim Rekordmeister. Der Franzose in Diensten des Premier-League-Clubs Crystal Palace besitzt ein ähnliches Profil wie Baku: Er ist rechter Außenbahnspieler mit Offensivqualitäten, ist sogar einen Tick mehr im Angriff zu verorten als Baku.

Ein Schnäppchen wäre der 20-Jährige, der bei Crystal Palace einen Vertrag bis 2026 hat, aber ebenfalls nicht. Sein Vertrag läuft noch bis 2026, sein Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 18 Millionen. Olise, der in London geboren ist, aber für die U18 Frankreichs aufläuft, wäre wohl eher eine Option für die Zukunft. (AZ)