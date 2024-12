Über eine Milliarde Euro Umsatz: Der FC Bayern vermeldet neue Rekorde

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Das war in der Vergangenheit der Schauplatz großer Emotionen: Uli Hoeneß wetterte einst, dass die Fans für ihre „Scheißstimmung selbst verantwortlich“ sei und wurde Jahre später nach überstandener Haftstrafe wieder zum Präsidenten gewählt. Es gab Freude über Titel, Ärger über das umstrittene Katar-Sponsoring. An diesem Sonntag konnte der Rekordmeister seinen Mitgliedern erstmals seit elf Jahren keinen Titel der Männer präsentieren, dafür aber neue Rekordzahlen: 1,017 Milliarden Euro beträgt der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 203/24. „Das sind Dimensionen, die selbst der FC Bayern lange nicht für möglich gehalten hatte. Mit solchen Zahlen kann die Zukunft kommen“, sagte Präsident Herbert Hainer. Zudem konnte auch die Anzahl der Mitglieder nochmals gesteigert werden: 382.000 Menschen sind beim FC Bayern Mitglied. Das sind mehr Menschen, als etwa in Florenz leben, sagte Hainer und fügte an: „Kein anderer Klub kann da mithalten. Unser Ziel muss es fürs nächste Jahr die 400.000er-Marke sein.“ Ende Februar feiert der Verein seinen 125. Geburtstag.

Es sind Zahlen, die tatsächlich kaum jemand für möglich gehalten hatte: Vor zwei Jahren betrug der Umsatz noch 690 Millionen Euro, vor einem Jahr vermeldete der Verein den bisherigen Rekordwert von 882 Millionen Euro. Der FC Bayern ist damit wirtschaftlich in neue Dimensionen vorgestoßen - und dafür brauchte es aus sportlicher Sicht nicht einmal eines Titels des Zugpferds, der Männer-Fußballmannschaft. Folglich beschränkte sich der Rückblick auf das vergangene sportliche Jahr auf die Tore von Harry Kane, den Einzug ins Halbfinale der Champions League - was die Männer angeht. Titel holten hingegen die Fußball-Frauen (Supercupsieger, Meisterschaft) und die Basketballer (Pokalsieger, Meisterschaft). Dafür gab es wohlwollenden Applaus. Es war die erste Jahreshauptversammlung nach dem Tod der Bayern-Legende Franz Beckenbauer. In der ersten Reihe saßen, neben Uli Hoeneß, seine Witwe Heidi und ihr gemeinsamer Sohn Joel. Nach einer Videozusammenstellung, die das Leben Beckenbauers würdigte, erhoben sich die Mitglieder zu stehenden Ovationen. „Wäre der FC Bayern nur für einen kurzen Moment ohne Franz Beckenbauer vorstellbar? Nicht eine Sekunde.“

Icon Vergrößern Der FC Bayern hat aktuell 382.000 und ist somit der größte Verein der Welt. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Der FC Bayern hat aktuell 382.000 und ist somit der größte Verein der Welt. Foto: Sven Hoppe, dpa

Videobotschaft von Vincent Kompany an die Bayern-Fans

Ein wesentlicher Faktor für die gute Stimmung war selbstredend der sportliche Erfolg tags zuvor gewesen: Mit 4:2 hatte der FC Bayern am Samstagnachmittag den 1. FC Heidenheim besiegt - und das Überraschende war angesichts einer drückenden Überlegenheit der Bayern eigentlich gewesen, dass die Gäste von der Ostalb überhaupt zu zwei Treffern gekommen waren. Sportvorstand Max Eberl hatte nach dem Sieg gesagt: „Ich bin seit fast 20 Jahren dabei. Bei jedem Spiel vor der Jahreshauptversammlung war die Aufregung größer als bei den anderen. So ein Spiel beeinflusst ein Stück weit die Stimmung. Deswegen sind wir sehr froh, dass wie das Spiel gewonnen haben.“

Einen Gefallen könne man den Fans aber nicht tun: Die Meldung der Vertragsverlängerung von Jamal Musiala, der mit zwei Toren nach seiner Einwechslung großen Anteil am Sieg hatte. „Das wird nicht passieren.“ Trainer Vincent Kompany hatte nach dem Spiel gesagt: „Ich war noch nie auf einer Jahreshauptversammlung, das ist etwas Deutsches. Aber was sehr deutlich ist, ist dass die Fans eine wichtige Rolle bei uns spielen.“ Bei der Veranstaltung konnte er nicht dabei sein, weil zugleich die Trainingseinheit für das letzte Champions-League-Spiel des Jahres gegen Donezk anstand. Der Belgier wandte sich mit einer Videobotschaft an die gekommenen Fans: „Ihr Mitglieder seid die Basis des Vereins.“

Bayern-Präsident Hainer: „Nach der Serie ist vor der Serie“

Herbert Hainer nahm Stellung zur Meisterschaftsablösung durch Leverkusen und gab eine Kampfansage ab: „Nach elf deutschen Meisterschaften endete seine Serie, auf die wir mehr als stolz sein können. Und eines ist klar: Nach der Serie ist vor der Serie. Und diesen Rekord kann einzig der FC Bayern überbieten.“