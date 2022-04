FC Bayern München - FC Villarreal in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Bayern München spielt morgen im Viertelfinale der Champions League 21/22 gegen Villarreal. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

In der Champions League-Saison steht das Viertelfinale an. Acht europäische Teams sind noch im Rennen um den begehrten Champions League-Pokal. Wer es in das CL-Halbfinale schafft, entscheidet sich im Viertelfinale bei den Hin-und Rückrundenspielen.

In der Viertelfinal-Rückrunde empfängt Bayern München die spanischen Gegner aus Villarreal. In der Woche zuvor wird das Hinspiel in Villarreal ausgetragen. Zuhause in der Allianz Arena konnten die Bayern schon hohe Siege erzielen. So hat der FCB beispielsweise am 4. Spieltag der aktuellen Champions League-Saison mit 5:2 gegen Benfica Lissabon, und mit einem 7:1 gegen RB Salzburg gewinnen können. Wird Bayern München auch diesmal ein haushoher Sieg vor heimischer Kulisse gelingen?

Wenn Sie mehr zum Viertelfinalspiel Bayern München vs. Villarreal erfahren möchten, dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos rund um Übertragung im TV und Livestream, die bisherigen Spielergebnisse beider Mannschaften und unseren Live-Ticker.

Bayern München - FC Villarreal in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist morgen Anstoß?

Das Viertelfinal-Rückrundenspiel FC Bayern München gegen FC Villarreal findet am Dienstag, 12. April 2022, statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr in der Allianz Arena in München.

Bayern München gegen Villarreal: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die Streaming-Dienste Amazon Prime Video und DAZN teilen sich die Übertragungsrechte der Champions League-Saison 2021/2022. Im Free-TV steht diesmal keines der CL-Spiele zur Verfügung. Wo es die Partie zwischen Bayern München und Villarreal zu sehen gibt, verraten wir Ihnen hier:

Spiel: FC Bayern München vs. FC Villarreal , Viertelfinale der UEFA Champions League 2021/22, Rückrunde

vs. , Viertelfinale der 2021/22, Rückrunde Datum: Dienstag, 12. April 2022

Dienstag, 12. April 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Live-Ticker zum CL-Spiel FC Bayern München vs. FC Villarreal

Falls Sie am 12. April keine Möglichkeit haben, die Begegnung zwischen Bayern München und Villarreal live auf Amazon Prime Video zu sehen, können Sie alternativ auch unseren Live-Ticker nutzen. Dieser zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Spielstand, sondern auch alle Tore, Auswechslungen sowie gelbe und rote Karten. Außerdem gibt es die spannendsten Spielereignisse als Kommentar. Im Datencenter finden Sie zusätzlich die Aufstellung und alles Wissenswerte zur aktuellen Champions League-Saison 2021/2022:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Insgesamt 16 CL-Spiele sind beim Streaming-Service Amazon Prime Video zu sehen. Die anderen Begegnungen laufen bei DAZN. Für beide Streaming-Dienste ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in dieser Champions League-Saison keines der Spiele.

Ein Abo bei Amazon Prime Video ist für monatlich 7,99 Euro zu haben und monatlich kündbar.

Bayern München gegen FC Villarreal, Bilanz: Das sind die bisherigen Spielergebnisse bei der Champions League 21/22

Bayern München und Villarreal haben es in das Viertelfinale der Champions League 21/22 geschafft. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Jahr 2011 aufeinander. Beide Spiele konnte der FCB für sich entscheiden.

Hier haben wir die Ergebnisse der vergangenen CL-Spiele beider Mannschaften für Sie aufgelistet:

FC Bayern München:

1. Spieltag: Barcelona - Bayern (0:3)

- Bayern (0:3) 2. Spieltag: Bayern - Dynamo Kiew (5:0)

(5:0) 3. Spieltag: Benfica Lissabon - Bayern (0:4)

- Bayern (0:4) 4. Spieltag: Bayern - Benfica Lissabon (5:2)

(5:2) 5. Spieltag: Dynamo Kiew - Bayern (1:2)

- Bayern (1:2) 6. Spieltag: Bayern - Barcelona (3:0)

(3:0) Achtelfinale Hinrunde: Salzburg - Bayern (1:1)

- Bayern (1:1) Achtelfinale Rückrunde: Bayern - Salzburg (7:1)

FC Villarreal: