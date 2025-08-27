Die Bayern wollen endlich wieder nach Berlin

Vincent Kompany wirkte ein wenig überrascht. Einem Reporter war aufgefallen, dass sich die Rolle von Joshua Kimmich im Spiel des FC Bayern München leicht verändert habe. Dass er seine zentrale Position häufiger mal verlasse und auf die rechte Seite ausweiche, um Angriffe vorzubereiten. Zumindest sei das im bisher kurzen Verlauf der neuen Fußball-Saison ersichtlich geworden.

Kompany überlegte und wechselte von Deutsch ins Englische. Das macht der Trainer der Münchner immer gerne, wenn er wichtige Aussagen formulieren möchte. Kompany also sprach davon, dass ihn die Frage überrasche. Weil über taktische Dinge und damit ausschließlich Fußball werde in Pressekonferenzen des Rekordmeisters eher selten gesprochen. Meist überlagern andere Themen den Alltag.

Die Münchner starten am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) in die Pokal-Saison. Beim ursprünglichen Termin vor eineinhalb Wochen waren sie im Supercup gefordert, was sie zum ersten Titel der Saison in Stuttgart nutzten. Nun startet der Wettbewerb für sie beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. In den vergangenen fünf Jahren waren die Münchner nicht mehr zum Finale nach Berlin gereist, was in ihrer Selbstwahrnehmung als mehr als ärgerlich bezeichnet werden kann. Geht es um Titel, wollen die Bayern immer dabei sein.

Kompany sieht Wehen-Wiesbaden als konterstarke Mannschaft

Entsprechend groß sei die Gier in dieser Runde, so Kompany. „Der Hunger ist schon groß, auf jeden Fall. Aber das habe ich letzte Saison auch schon gesagt“, meinte der Trainer. Der letzte Titelgewinn im Pokal datiert aus dem Jahr 2020. Eine Wartezeit, die nicht den Ansprüchen des Großklubs genügt. Also formulierte Kompany am Dienstag das Ziel recht deutlich: „Wir wollen nach Berlin.“

Diese Aussicht bietet sein Kader zweifelsfrei. „Wir wissen, dass wir von der Qualität die beste Mannschaft in Deutschland sind“, sagte Kompany, fügte aber an, dass es gerade im Pokal noch mehr brauche. Selbstvertrauen, aber auch den Willen. „Den Pokal zu gewinnen heißt ganz einfach auch, es mehr zu wollen als die anderen“, sagte der Trainer. Es gehe darum, von Beginn an voll da zu sein. Auch bei einem Drittligisten.

Wehen-Wiesbaden schätzt Kompany als konterstarke Mannschaft ein. „Konter spielen sie auf einem hohen Niveau“, erklärte der Münchner Trainer. Wenige Ballkontakte, tiefe Läufe und ein schneller Abschluss – so könnte der Drittligist den Favoriten ärgern. Kompany aber weiß, dass seine Mannschaft noch viel mehr im Repertoire hat, um ihrerseits dem Gegner wehzutun.

Klar ist, dass am Mittwochabend Jonas Urbig im Münchner Tor stehen wird. Manuel Neuer ist nach seiner Roten Karte beim Achtelfinal-Aus gegen Leverkusen aus der vergangenen Saison gesperrt. Urbig habe zuletzt viel gearbeitet und sich immer top verhalten. Auch während der Klub-WM, bei der der ein oder andere im Sommer mehr Einsatzzeit für den jungen Torwart erwartet hatte. In den USA aber blieb Manuel Neuer die Stammkraft. Das wird auch in der Bundesliga so sein, etwa am Samstag (18.30 Uhr), wenn die Münchner zum Topspiel beim FC Augsburg gastieren.

Minjae Kim soll bei den Münchner Bayern bleiben

Nur um Fußball ging es letztlich auch am Dienstagmorgen nicht. Zur Beruhigung von Kompany, den die spezifischen Taktikfragen zuvor überrascht hatten. Bei seinem Nebensitzer Christoph Freund landeten die Fragen nach den weiteren Transferplanungen. Es wird erwartet, dass bis zum Transferschluss am Montag noch ein neuer Offensivspieler nach München gelockt wird. Zuletzt fiel häufig der Name Nicolas Jackson vom FC Chelsea als möglicher Neuzugang, was Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag weder dementierte noch bestätigte. Immerhin ließ er durchblicken, dass es keine Planungen gebe, Abwehrspieler Minjae Kim abzugeben.

Bleibt noch die Personalie Max Eberl, die den Verein umtreibt. Vor allem nach dessen Reaktion auf Uli Hoeneß' Wunsch, bis zum Ende des Transferfensters doch noch einen Spieler ausleihen zu können. Statt einen zu kaufen. Ein Kaufstopp via Süddeutscher Zeitung also. Eberl quittierte das mit Sarkasmus. Unter anderem sagte er zum gescheiterten Transfer des Stuttgarters Nick Woltemade: „Vielleicht leiht Stuttgart ihn nochmal an uns, weil wir können ja leihen.“

Eberls Position festigen solche Aussagen nicht. Immer wieder wird sein Wirken kritisch beäugt. Am Montag saß der Aufsichtsrat mehr als sechs Stunden in der Allianz-Arena zusammen. Ein turnusmäßiges Treffen, bei dem sich wohl auch Eberl erklären musste. In erster Linie aber soll es darum gegangen sein, ob der Sportvorstand sein Sparziel in Bezug auf die Gehälter einhalten kann. Da sieht es wohl ganz gut aus.