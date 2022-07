Nick Salihamidzic auf Twitter: "Mein Vater wurde durch den Dreck gezogen"

Nick Salihamidzic hat auf Twitter den BVB verspottet - und den Tweet später gelöscht. Auch seinen Vater verteidigte der 19-Jährige erneut.

Was wohl der Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom Treiben seines Sohnes auf Twitter hält? Schon mehrfach hatten Tweets des 19-Jährigen für Aufsehen gesorgt. So kündigte Jung-Profi (seit kurzem vom FC Bayern nah Vancouver ausgeliehen) vor einigen Monaten eine Transfer-Offensive des Rekordmeisters an, löschte den Tweet aber. Nun gab es erneut Aufregung um die Social-Media-Aktivitäten des Teenagers.

Nach Bekanntwerden des Millionen-Transfers von Matthijs de Ligt von Juventus Turin zum FC Bayern schrieb Salihamidzic Junior: "WER WIRD DEUTSCHER MEISTER BVB BORUSSIA, WER WIRD DEUTSCHER MEISTER NUR DER BVB". Es war offensichtlich eine Reaktion auf die Transfer-Aktivitäten des FC Bayern, die den eigentlich guten Transfer-Auftritt des BVB doch etwas in den Schatten stellen. Danach hatte er mehrere Lach-Smileys gepostet. Später löschte er den Inhalt wieder - nicht ausgeschlossen, dass Salihamidzic senior dem Nachwuchs eine dezente Ansage gemacht hat.

Nick Salihamidzic verteidigt die Arbeit seines Vaters beim FC Bayern

Viele andere Nachrichten auf Twitter sind aber nach wie vor auf dem Profil des 19-Jährigen zu lesen. So nimmt er Bezug auf einen früheren Tweet, in dem er eine starke Transfer-Phase des FC Bayern mit seinem Vater als Kaderplaner ankündigte. Den Screenshot der Nachricht postete der Teenager mit den Worten: "Ich habs so predicted."

Später wird Salihamidzic deutlich und schreibt: "Ihr fragt euch vielleicht warum ich so aktiv bin, mein Vater wurde aktiv von den Medien und von Fans so durch den dreck gezogen. Er hat jeden tag sehr hart gearbeitet und jetzt kriegt er den Lob und die Anerkennung die er verdient und ich bin so stolz auf ihn und seine Arbeit. Ich bin stolz sein Sohn zu sein und das werd ich immer sein. Ich bin sein grösster supporter und das werd ich auch immer zeigen egal was kommt. Es freut mich das endlich alle aufgewacht sind deswegen bin ich so aktiv. Ich bin genauso Fan wie ihr alle."

In dieser Transfer-Periode hat der FC Bayern mit den Transfers von Sadio Mané, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt für Aufsehen gesorgt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der lange als Fehlbesetzung galt, hat damit sein Profil deutlich aufgewertet. (eisl)

Lesen Sie dazu auch